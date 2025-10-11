Járványszezon okosan: így spórolhatsz egy vagyont a dráguló gyógyszereken

Egy négytagú családnak havonta közel 22 ezer forintjába is kerülhet a megelőzésre és az enyhébb betegségek kezelésére szolgáló vitaminok és gyógyszerek beszerzése. A hidegebb hónapokkal számolva ez évente mintegy 130 ezer forintot jelenthet. A kiadásokat ugyanakkor jelentősen csökkentheti az egészségpénztári számlán keresztüli vásárlás, hiszen az éves befizetések után 20 százalék adóvisszatérítés kérhető, ami akkor is több tízezer forintot jelenthet, ha egyébként nem költünk sokat gyógyszerekre - írja közleményében a Bank360.
A hűvösebb őszi időjárás a vírusok terjedésének is teret adott, sokan dőlnek ágynak ezekben a hetekben. Még ha csak egy enyhébb megfázásról is van szó, a pénztárcánkat megterheli az ilyenkor szükséges gyógyszerek beszerzése, hiszen az infláció ezeknek a termékeknek az árát sem kíméli. Az egészségünk fenntartásához szükséges kiadásokon azonban szerencsére jócskán lehet spórolni, így egy betegség nem kell, hogy egyben anyagi rémálommá is váljon - írja közleményében a Bank360.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint
A KSH adatai csak általánosságban adnak képet a gyógyszerárak emelkedéséről, ám az konkrét értékeket nem tartalmaz. A Bank360 szakértői ezért összeállítottak egy saját kosarat egy négytagú család számára. A kosárba olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kikúrálni magát az enyhébb lefolyású őszi-téli betegségekből. A Bank360 által összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:
D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2 400 forint → 2× = ~4 800 forint.
C-vitamin: 1000 mg (100 db) – 2 doboz (napi 1 szem/fő → 120 tabletta/hó). Ár/doboz: ~3 000 forint → 2× = ~6 000 forint.
Láz-/fájdalomcsillapító: paracetamol, 500 mg (30x) – 1 doboz, ~3 800 forint.
Torokfájás: szopogató tabletta (24x) – 1 doboz, ~3 400 forint.
Orrdugulás: 0,05%-os (gyerek koncentráció, 10 ml – felnőttek is használhatják) – 1 üveg, ~3 500 forint.
A lista alapján a gyógyszerek és vitaminok havonta 21 500 forintba kerülnek az online elérhető árakkal számolva.
A KSH által közzétett 4,4 százalékos áremelkedést figyelembe véve a felsorolt termékek beszerzése tavaly körülbelül 20 600 forintba került volna, ami körülbelül 900 forintos áremelkedést jelent egy év leforgása alatt. Ez a hidegebb, október-márciusi hónapokkal számolva körülbelül 5 400 forint plusz terhet jelent, míg a jelenlegi árakkal számolva az éves teljes kiadás körülbelül 129 000 forintra jön ki.
A járványszezon idején jelentősen mérsékelhetjük a gyógyszerekre fordított kiadásokat, ha egészségpénztári számláról vásároljuk meg ezeket a készítményeket. Az egészségpénztári számlára befizetett pénzünk után ugyanis 20% adó-visszatérítést kapunk a pénztári számlára, amelynek maximuma évi 150 ezer forint.
A fenti összeg eléréséhez évente legalább 750 ezer forint befizetésére van szükség, ám akkor is jelentős összeget lehet spórolni, ha nem használjuk ki a teljes keretet.
Évi 130 ezer forint befizetésével - ami havonta mindössze 10 833 forint - 26 ezer forint adó-visszatérítésre számíthatunk a következő évben.
Fontos azonban, hogy a fenti listából nem lehet mindent egészségpénztári számlára megvenni, a vitaminok egy részénél nem elérhető ez a lehetőség.
Ehhez csupán annyit kell tennünk, hogy kiválasztunk egy szimpatikus egészségpénztárat, amelynél kitöltünk egy belépési nyilatkozatot, személyesen vagy akár online is.
A belépést követően a pénztártagnak saját számlája lesz a pénztárnál, amelyre be kell fizetni a pénztár által meghatározott minimum összeget (ez általában néhány ezer forintot jelent, de természetesen ennél többet is befizethetnek a tagok). Ez két szempontból is előnyös – egyrészt a már említett adó-visszatérítés miatt, másrészt pedig azért, mert a befizetett összeget a pénztár alacsony kockázatú eszközökbe fekteti, ráadásul az ezekkel elért hozam kamatadómentes.
A csatlakozás után megvásárolhatjuk a szükséges készítményeket, majd a pénztári igénylőlap segítségével és a kifizetett számlák beküldésével megigényeljük a támogatást. Amennyiben pedig van elérhető fedezet a számlán, úgy az igényelt összeget átutalják a bankszámlánkra.
