Járványszezon okosan: így spórolhatsz egy vagyont a dráguló gyógyszereken

Egy négytagú családnak havonta közel 22 ezer forintjába is kerülhet a megelőzésre és az enyhébb betegségek kezelésére szolgáló vitaminok és gyógyszerek beszerzése. A hidegebb hónapokkal számolva ez évente mintegy 130 ezer forintot jelenthet. A kiadásokat ugyanakkor jelentősen csökkentheti az egészségpénztári számlán keresztüli vásárlás, hiszen az éves befizetések után 20 százalék adóvisszatérítés kérhető, ami akkor is több tízezer forintot jelenthet, ha egyébként nem költünk sokat gyógyszerekre - írja közleményében a Bank360.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A hűvösebb őszi időjárás a vírusok terjedésének is teret adott, sokan dőlnek ágynak ezekben a hetekben. Még ha csak egy enyhébb megfázásról is van szó, a pénztárcánkat megterheli az ilyenkor szükséges gyógyszerek beszerzése, hiszen az infláció ezeknek a termékeknek az árát sem kíméli. Az egészségünk fenntartásához szükséges kiadásokon azonban szerencsére jócskán lehet spórolni, így egy betegség nem kell, hogy egyben anyagi rémálommá is váljon - írja közleményében a Bank360.

Hiába az árstop, emelkedik a gyógyszerek ára is

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint

a gyógyszerek, gyógyáruk 4,4 százalékkal voltak drágábbak szeptemberben a tavalyi évhez képest.

A drágulás mértéke annak ellenére haladta meg a fogyasztói árak átlagos növekedését (4,3 százalék), hogy július 1-je óta

34 vény nélküli nagy forgalmú szabadáras,

valamint 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer esetében önkéntes árkorlátozást vezettek be a gyógyszerszektor szereplői.

A KSH adatai csak általánosságban adnak képet a gyógyszerárak emelkedéséről, ám az konkrét értékeket nem tartalmaz. A Bank360 szakértői ezért összeállítottak egy saját kosarat egy négytagú család számára. A kosárba olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kikúrálni magát az enyhébb lefolyású őszi-téli betegségekből. A Bank360 által összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:

Megelőzés

D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2 400 forint → 2× = ~4 800 forint.