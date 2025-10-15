Végveszélyben a világhírű hungarikum: már Kalocsán is kínai fűszerpaprikát árulnak – feleannyiba kerül az előállítása, mint a magyarnak

Az idei évben Kalocsán az utóbbi évek legjobb minőségű fűszerpaprikája termett, ami kiváló minőségéről és tartósságáról tett tanúbizonyságot – mondta Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója a helyi televíziónak, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.

A hazai kalocsai fűszerpaprika mennyisége jelentősen csökkent az ezredfordulóhoz képest / Fotó: Török János

Míg a paprika tárolása során korábban gondot okozott, az idei száraz időjárásnak köszönhetően nem volt ilyen probléma, így a minőség a legmagasabb szinten maradt meg. A feldolgozás folyamatosan zajlik, jelenleg mintegy 1000 tonna, azaz száz vagon paprika vár feldolgozásra a telephelyeken.

Bár a minőség kiváló, a paprika vetésterülete jelentősen csökkent az ezredfordulóhoz képest, ami akkoriban 3000 hektár volt, most 310 hektár. A feldolgozott paprika mennyisége is visszaesett: idén előreláthatólag 3000 tonnát érhet el a feldolgozott fűszerpaprika mennyisége, miközben a 70-es években akár 50 ezer tonnát is felvásároltak évente.

Az európai uniós országok közül Magyarországon kívül szinte sehol nem termesztenek fűszerpaprikát, kivéve Spanyolországot.

A hazai fogyasztás kielégítésére a hazai termelés nem elegendő, ezért jelentős a kínai paprikaimport, amely piaci versenyt okoz. Ez komoly problémát jelent a hazai piacnak, mivel Kínában feleannyiba kerül a paprika előállítása, mint Magyarországon. Kalocsán már megjelent a kínai import paprika szabályos eredetmegjelöléssel, viszonylag olcsón, ami aláássa a hazai termelők helyzetét.

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. tavaly hat ország piacát vesztette el a kínai paprika miatt, ami 500 millió forintos árbevétel-csökkenést eredményezett az idei évben. Németh elárulta: a cég kalocsai telephelyével szomszédos mintaboltjában az idei őrölt paprika kilogrammját – attól függően, hogy milyen minőségű – 5-6 ezer forintért lehet megvásárolni.