Volt egy hirtelen rázós eset, idézi fel a bankfelügyelet távozó vezetője, de az MNB megoldotta

A megbízatása alatt történtekről és a magyar pénzügyi rendszer helyzetéről adott interjút a Magyar Nemzeti Bank (MNB) távozó pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke, Kandrács Csaba.

A válságok ellenére stabilabb lett a magyar pénzügyi rendszer az elmúlt években Kandrács Csaba szerint / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az Indexnek nyilatkozó egykori jegybankár elmondta, hogy jelenleg a féléves lehűlési időszakot tölti, miután a több mint 1100 intézmény felügyeletének ellátása után a jogszabályok értelmében erre szüksége van, így jövőbeli terveiről sem tudott konkrétumokat mondani, azon kívül, hogy több időt szeretne eltölteni a családjával.

Válságok sorában állt helyt a magyar pénzügyi rendszer az elmúlt években

Hatéves alelnöki megbízásának történései kapcsán elmondta: nagy segítséget jelentett az, hogy alelnöki kinevezése előtt három évig már a felügyeleti területen dolgozott ügyvezető igazgatóként, ám

az olyan eseményekkel, mint a járvány, az energiaválság, a háború, az infláció vagy az amerikai bankválság, nem lehet előre számolni.

Az orosz–ukrán háború után végelszámolás alá került Sberbank esete kapcsán kiemelte, hogy a hazai Sberbank nem a saját problémái, hanem az anyavállalat nehézségei miatt került súlyos helyzetbe, de alelnöki megbízása kezdetén, a Covid alatt olyan alapvető dolgok biztosítására is figyelni kellett, mint hogy országosan működjenek az ATM-ek.

Szintén Kandrács Csaba megbízása alatt érkezett az energiaválság, a háború vagy épp az inflációs sokk. Azonban míg az amerikai kamatemelések miatt több bank is bedőlt a tengerentúlon, addig Magyarországon a jóval nagyobb mértékű kamatemelés sem okozott ilyen gondot. A távozó alelnök szerint megbízatása alatt a hazai pénzügyi szektor tovább erősödött, ideértve a bankokat, a biztosítókat, a pénztárakat vagy épp a tőkepiacot is, így ma minden szektor stabilabb, egészségesebb állapotban van, mint volt 2019-ben.

Kiemelkedő szakmai csapat jött létre a felügyeletnél

Kandrács Csaba beszélt arról is, hogy miután 2013-ban a felügyelet beolvadt az MNB-be, egy ütőképes szakmai csapat alakult ki, így a jegybanki felügyelőkre az intézmények már nemcsak ellenőrként, de partnerként is tekintenek.

Míg tíz éve elképzelhetetlen lett volna ez, ma már a piaci szereplők döntések előtt kikérik a felügyelet véleményét.

Emellett számos innováció is indult az MNB-nél, így a zöldpénzügyek területén nemcsak a közép-európai régiót előzte meg az MNB, de sok más nemzetközi szereplőt is. Ennek eredményeként külföldről is érkeznek a jegybankhoz tanulni, az MNB-t például az osztrák jegybank egyik vezetője is méltatta a zöldpénzügyek terén.