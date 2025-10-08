Deviza
Magyarország egyik legszebb kastélya a tét: most dől el, kihez kerül – megszólalt a polgármester

Új fejezet nyílik a tatai Esterházy-kastély történetében: megkezdődtek az egyeztetések az épület jövőjéről a város, a NÖF és a minisztérium között. A cél, hogy Tata aktív szerepet kapjon a felújított kastély üzemeltetésében, és a műemlék ismét a helyiek kulturális életének központja legyen.
VG
2025.10.08, 20:46

Évek óta húzódó kérdésre kerülhet végre pont Tata egyik legfontosabb épületének ügyében: elindultak az egyeztetések a tatai Esterházy-kastély jövőjéről. Bár a kastélyt már elnyerte egy pályázó cég az állami kastélyprogram keretében, a város vezetése továbbra is szeretne aktív szerepet vállalni az üzemeltetésében – hogy a patinás épület ne idegen kézben, hanem a tataiak kulturális életének részeként működjön tovább – írja a Kemma.

Magyarország egyik legszebb kastélya a tét: most dől el, kihez kerül – megszólalt a polgármester / Fotó: Flajsz Peter

A tárgyalások a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) és Tata Város Önkormányzata között indultak meg, Lázár János építési és közlekedési miniszter felkérésére. Az első egyeztetésen a NÖF részéről Oláh Zsanett ügyvezető igazgató, Bánhegyi Tímea főosztályvezető és dr. Keszler Gábor jogi igazgató vettek részt, a várost pedig Michl József polgármester, dr. Szerencsi Richárd alpolgármester és dr. Horváth József jegyző képviselte. A megbeszélésen részt vett a Kuny Domokos Múzeum igazgatója, dr. Schmidtmayer Richárd, valamint a helyi turisztikai szervezet képviselői is.

A felek közös irányt jelöltek ki: 

2026-ra egy háromoldalú megállapodás keretében a NÖF, Tata városa és az épület új „örökbefogadója” együtt felelne a kastély szakmai működtetéséért. 

A tervek szerint létrejönne egy tanácsadó testület, amely felügyelné a program megvalósítását, a részletekről pedig a tatai képviselő-testület dönt majd a közeljövőben.

A tatai Esterházy-kastély sorsa évek óta viták középpontjában áll. A város korábban mérlegelte, hogy pályázik az állami tulajdon átvételére, de a pénzügyi feltételek miatt ezt végül elvetették. Egy szakértői munkacsoport becslése szerint a teljes felújítás 14,4 milliárd forintba, az éves üzemeltetés pedig 70–80 millió forintba került volna – ekkora terhet az önkormányzat nem tudott vállalni. A városvezetés ugyanakkor javasolta, hogy Tata szakmai partnerként vegyen részt a működtetésben, ha az épület állami kézben marad.

Ki lesz a kastély új gazdája?

2025 júliusában derült ki, hogy egy magáncég sikeresen pályázott a kastélyra, és elnyerte annak üzemeltetési jogát. Michl József akkor levelet írt az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon a döntés részleteiről – mivel az önkormányzatot erről utólag értesítették. A város továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a kastély maradjon állami tulajdonban, de az üzemeltetésben a helyi közösség is kapjon szerepet.

A mostani egyeztetés tehát ennek az irányvonalnak a folytatása. Bár a nyertes pályázó cég képviselője még nem vett részt az ülésen, a polgármester szerint a következő találkozón már ők is jelen lesznek. 

Természetesen egyeztetni fogunk velük is, hiszen ha aláírásra kerül a szerződés az állam és a cég között, akkor a jövőben folyamatos kapcsolatban kell lennünk 

– nyilatkozta Michl József polgármester. A város célja egyértelmű: a kastély ne csak műemlék, hanem élő kulturális központ legyen. Az önkormányzat azt szeretné, ha a helyi intézmények, múzeumok és közösségek is részesei lehetnének a programoknak, és a felújított Esterházy-kastély újra Tata kulturális életének szíve lehetne.

A tárgyalások tehát folytatódnak, de az már most látszik: Tata nem kíván lemondani arról, hogy beleszólása legyen az Esterházy-kastély jövőjébe – abba az épületébe, amely több évszázada a város egyik legfontosabb jelképe.

