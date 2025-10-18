Honvédségi bejelentés: Magyarország legújabb óriási katonai repülőgépe rövidesen megérkezik Kecskemétre – fotókon a majdnem kész KC-390-es

A KC-390 Millennium nemcsak egy repülőgép. Egy jövőbe mutató képesség, amely a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédségnek – írt bejegyzésében a Honvédelmi Minisztérium.

A KC–390-es hadszíntéri szállító repülőgép / Fotó: Honvédelmi Minisztérium, Facebook

A tárca hangsúlyozta: Brazíliában, az Embraer gyártócsarnokaiban születik meg minden egyes Millennium. Precíziós robotok illesztik a gép szerkezeti elemeit, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már a magyar felségjelek kerülnek a törzsre. Az egyik ilyen gép – a második magyar KC-390 – rövidesen hazatér Kecskemétre.

A KC-390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete. Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas. Az első magyar gép már bizonyított: különleges műveleti katonáink számára ejtőernyős ugrást biztosított az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és minden körülmények között megbízhatóan teljesített.

A KC-390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában. A Millennium nem csupán a légierő új repülőgépe – hanem a magyar haderő mozgékonyságának, modernizációjának és önállóságának jelképe.

Az első KC–390-es tavaly landolt Magyarországon

A két darab KC–390-es hadszíntéri szállító repülőgép beszerzéséről még 2020 novemberében írt alá a szerződést Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Jackson Schneider, a brazil Embraer Defense and Security elnök-vezérigazgatója. Az első, Brazíliában gyártott KC–390-es tavaly landolt Magyarországon.

A pontos ár nem ismert, de iparági becslések szerint az egységár 85 millió dollárra tehető. A Magyar Honvédségnek az AN–26-os katonai szállító repülőgépek hadrendből történő kivonása miatt van szüksége az új repülőgépek beszerzésére. A gép harmincöt méter hosszú, nyolcszáz kilométer per órás sebességgel tud repülni, az utazómagassága elérheti a nyolcezer métert is.

Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre, precíziós, légi teherdobásokra és intenzív ellátásra szoruló betegek, sérültek ápolására szolgáló betegágyak, valamint nyolcvan felszerelt katona befogadására. A KC–390-es típussal a honvédség technikai fejlesztése tehát tovább folytatódik, a hadsereg a katonai légi szállításban eddig nem látott képességek birtokosa lesz. Ez a típus

egy közepes méretű,

sugárhajtású,

multifunkciós,

rámpás szállító repülőgép.

Kiemelkedő rendelkezésreállási és alacsony életciklusköltség-mutatókkal bír. Hatótávolsága teljes terheléssel 2100, üresen pedig 6130 kilométer, ami a raktérben elhelyezett póttartályokkal 8500 kilométerre növelhető.