Kellemes meglepetés: harmadik hónapja stagnál az infláció Magyarországon

Immáron harmadik hónapja stagnál az infláció Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggel közölt adatai szerint szeptemberben fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva nem változtak. Júliusban és augusztusban is hasonló áremelkedést mért a KSH, azaz nagyon úgy tűnik, hogy kezd stabilizálódni az árnyomás a magyar gazdaságban. Ráadásul nem csak a fő inflációs mutató, hanem az egyszeri hatásoktól megtisztított maginfláció is a jegybank 4 százalékos toleranciasávja alatt van. Augusztus után ezúttal is 3,9 százalék volt.

Infláció: a forint is betette a lábát a boltokba

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 4,4 százalékos fogyasztói árindex mellett havi bázison stagnálást vártak.

A mai adat kellemes meglepetésként értékelhető, még úgyis, hogy közben az árrésstopok mintegy másfél százalékponttal mérséklik az inflációt.

Ettől függetlenül egyre több jel utal, hogy egyre inkább kezd beérni a jegybank következetes, de szigorú politikája.

A tartós forinterősödés már elkezdhette éreztetni a hatását, akár az importált élelmiszerek, a ruházati cikkek, de legfőbbképpen a tartós fogyasztási cikkek esetében is

– írta korábban kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az év eleje óta már közel 6 százalékkal erősödött a forint az euróhoz képest, miután az MNB továbbra is kitart a kamattartás mellett, miközben a nagy és a régiós jegybankok már kamatcsökkentésbe kezdtek. Az egyre nagyobb kamatfelár pedig folyamatosan a forint felé tereli a befektetőket.

A mostani adat kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy tavaly szeptemberben volt a legalacsonyabb a pénzromlás üteme, tehát egy alacsony bázishoz képest sem láttunk kiugró inflációt. A következő hónapokban ez a bázishatások is közrejátszhat abban, hogy végeredményben akár még a jegybank várakozásainál is alacsonyabban alakulhat az infláció Magyarországon. Jövő év elején pedig akár arra is van esély, hogy 3 százalék alá csökkenjen a drágulás üteme, amire utoljára 2021 januárjában, közel 5 éve volt példa utoljára.