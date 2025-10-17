Amerika végre eleget tehet Magyarország legnagyobb kérésének: eltörlik Joe Biden súlyos büntetését - megszületett az első megállapodás
Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának adópolitikáért felelős államtitkára hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteki közleményében. A felek a washingtoni egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit.
Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten
a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.
Az Egyesült Államok hazánk egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője.
Kettős adóztatás: megszűnhet az Egyesült Államok és Magyarország között
A hazánkban működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják.
Lóga Máté a tárgyalás kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, miközben hazánk Európa egyik leginkább nyitott gazdasága, amely töretlenül élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát.
Továbbá hangsúlyozta, hogy a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak.
Magyarország 3 éve nyíltan kiáll a tárgyalások a diplomácia és a béke mellett, ezért nem véletlen, hogy– a béke szigete – Budapest ad otthont a következő Trump-Putyin találkozónak. Lóga Máté – a Budapest Airport igazgatóságának elnökeként – arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismételten közvetlen légijáratok erősítik a két ország közötti gazdasági és turisztikai együttműködést.
Az államtitkár washingtoni útja során képviseli Magyarországot a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén is, valamint tárgyalásokat folytat a kiemelt hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel.
Nem ma kezdődött
Már januárban kihirdették Orbán Viktor határozatát: a Magyar Közlönyben akkor azt lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie.
A miniszterelnök felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy
- kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket;
- ő vagy a kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
- felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
- valamint felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás
- létrehozását követően annak végleges szövegének tervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé.
Orbán Viktor korábban arról nyilatkozott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai megsínylették a Biden-adminisztráció sokszor ellenséges lépéseit. Ilyen volt egyértelműen a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondása, ami kimondatlanul is azzal a céllal született, hogy rontsa a magyar gazdaság versenyképességét.
A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása pedig azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.