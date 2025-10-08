Nonstop melóról posztolt Orbán Viktor, már csütörtök délelőtt érkeznek a bejelentések a kormányinfón

„NONSTOP MELÓ” – hosszú kormányülésre számít a miniszterelnök, derül ki Orbán Viktor szerda délutáni Facebook-posztjából. Ha ülésezik a kormány, akkor szinte kivétel nélkül kormányinfót is tartanak, nem lesz ez másként holnap sem, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő fél tíztől jön az új bejelentésekkel, majd áll a sajtó rendelkezésére a Karmelita kolostorban – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ sajtómeghívójában.

Csütörtökön kormányinfó Gulyás Gergellyel és Vitályos Eszterrel – bőven lesz téma / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az eseményen bőven lesz miről beszélni, hiszen:

Utoljára szeptember 25-én tartottak kormányinfót, akkor többek között a kórházi adósságok, a Tisza Párt megszorítási tervei, az aszálykárok és az új KRESZ is téma volt. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósított.