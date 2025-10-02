Az Európai Bizottság a saját vesztébe rohan: veszélybe sodorja Európa élelmiszer-ellátását

Az Európai Unió jövőjét veszélyezteti, ha felszámolja a jelenlegi, kétpilléres agrártámogatási rendszert – hangsúlyozta Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A bizottság új költségvetési javaslata szerint 2027 után jelentősen csökkennének a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásai, ráadásul megszűnne a kétpilléres szerkezet, helyette a tagállamok szakpolitikái egymással versenyeznének a pénzekért.

Viski József szerint az Európai Bizottság tönkreteheti az európai gazdákat a Közös Agrárpolitika átalakításával, miközben a felelősséget a tagállamokra tolná / Fotó: Agrárminisztérium

Magyarország mellett több tagállam és az Európai Parlament is tiltakozik, mert szerintük ez a modell aláásná a gazdatársadalom létalapjait, a vidéki térségek fejlődését és az uniós élelmiszer-önrendelkezést.

Átszabnák a Közös Agrárpolitika alapjait

A magyar gazdák támogatása a javaslat szerint 21 százalékkal csökkenne, inflációval számolva még drasztikusabb a visszaesés. Ezzel párhuzamosan Brüsszel az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importját is jelentősen bővítené – a búza, kukorica és méz behozatalát –, ami kettős csapás lenne: egyszerre venné el a forrásokat és árasztaná el az uniós piacot olcsó importtal. A bizottság a tagállamokra hárítaná a politikai felelősséget, miközben a lényeges döntéseket továbbra is maga tartaná kézben.

Viski József szerint a KAP eredeti céljai – az élelmezésbiztonság, a fenntarthatóság, a vidékfejlesztés – csak akkor teljesíthetők, ha megmarad a független, kétpilléres struktúra és az erős költségvetés. A magyar kormány ezért minden fórumon következetesen a jelenlegi rendszer megőrzéséért lép fel, együttműködve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és az európai gazdaszervezetekkel, köztük a Copa-Cogecával is.

Közben hazai szinten is jelentős fejlesztési programok zajlanak. Több mint 1500 milliárd forint értékű pályázati igény érkezett be állattenyésztési, kertészeti és feldolgozóüzemi beruházásokra, amelyek az elmúlt három évtized legnagyobb fejlesztéseit hozhatják. A gazdák előleghez és kedvezményes hitelekhez is juthatnak. Emellett külön forrásokat biztosítottak a természeti károk enyhítésére: a tavaszi fagykárok után például több mint 1,45 milliárd forint előleget kaptak az érintettek, az EU krízisalapjából pedig további támogatások érkeztek a fagykár és aszály sújtotta gazdák megsegítésére.