A kreatívipar a gazdaság új motorja lehet: Magyarország regionális központtá válhat – a miniszteri biztos elárulta, hogy járul hozzá a GDP-hez

Az elmúlt években kapta meg a kreatívipar azt a figyelmet, amely gazdasági szempontból is méltó a szerepéhez – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója. 2018 óta dolgozik a Magyar Divat & Design Ügynökség azon, hogy rámutasson: a kreatívszektor nem csupán kulturális értéket, hanem kimutatható gazdasági teljesítményt is képvisel.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos / Fotó: Mohai Balázs / MTI

A kreatívipar fogalma nem egységes – mutatott rá –, országonként eltérő, mi tartozik bele, szakmai egyeztetések alapján az ügynökség a divat- és dizájnszektort, a szépségipart, valamint a játékipart képviselve fejleszti a kreatívágazatot. E négy terület együttesen képes olyan gazdasági hatást gyakorolni, amely miatt a kreatívipar ma már a hazai versenyképességi stratégia hat kiemelt ágazatának egyike.

A vezérigazgató kiemelte: a szektor globálisan is rendkívül dinamikusan fejlődik.

Jelenleg a kreatívipar a világ GDP-jének mintegy 3 százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár 8–10 százalékra is emelkedhet.

Ez az ugrás jól mutatja, miért érdemes állami szinten is támogatni az ágazatot: világszerte egyre több ország tekint a kreatívszektorra a gazdaság új motorjaként.

Stratégiai pillérekre építik a magyar divat- és dizájnszektort

Az ügynökség divatipari munkájának alapját a Nemzeti Divatipari Stratégia adja, amely négy fő pillérre épül: a hazai stabilizációra, a nemzetközi piacra lépés támogatására, a gyártásfejlesztésre és az oktatásfejlesztésre. Ugyanezek a stratégiai célok vezérlik a további kreatívipari programok kialakítását is.

Jakab Zsófia elmondta, hogy az MDDÜ elsősorban koordinatív, szakmai szerepet lát el, de az elmúlt években egyre komplexebb programok indultak el a tervezők, a gyártók és a feltörekvő tehetségek segítésére is. Az ügynökség évente 18-20 projektet valósít meg, és mindegyik legalább egy stratégiai pillérhez kapcsolódik. Vannak azonban olyan átfogó programok – például a Budapest Central European Fashion Week –, amelyek egyszerre mind a négy területet lefedik: segítik a vállalkozásfejlesztést, az exportpiacra lépést, a gyártói együttműködéseket és a fiatal tehetségek szakmai fejlődését.