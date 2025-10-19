A kreatívipar a gazdaság új motorja lehet: Magyarország regionális központtá válhat – a miniszteri biztos elárulta, hogy járul hozzá a GDP-hez
Az elmúlt években kapta meg a kreatívipar azt a figyelmet, amely gazdasági szempontból is méltó a szerepéhez – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója. 2018 óta dolgozik a Magyar Divat & Design Ügynökség azon, hogy rámutasson: a kreatívszektor nem csupán kulturális értéket, hanem kimutatható gazdasági teljesítményt is képvisel.
A kreatívipar fogalma nem egységes – mutatott rá –, országonként eltérő, mi tartozik bele, szakmai egyeztetések alapján az ügynökség a divat- és dizájnszektort, a szépségipart, valamint a játékipart képviselve fejleszti a kreatívágazatot. E négy terület együttesen képes olyan gazdasági hatást gyakorolni, amely miatt a kreatívipar ma már a hazai versenyképességi stratégia hat kiemelt ágazatának egyike.
A vezérigazgató kiemelte: a szektor globálisan is rendkívül dinamikusan fejlődik.
Jelenleg a kreatívipar a világ GDP-jének mintegy 3 százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár 8–10 százalékra is emelkedhet.
Ez az ugrás jól mutatja, miért érdemes állami szinten is támogatni az ágazatot: világszerte egyre több ország tekint a kreatívszektorra a gazdaság új motorjaként.
Stratégiai pillérekre építik a magyar divat- és dizájnszektort
Az ügynökség divatipari munkájának alapját a Nemzeti Divatipari Stratégia adja, amely négy fő pillérre épül: a hazai stabilizációra, a nemzetközi piacra lépés támogatására, a gyártásfejlesztésre és az oktatásfejlesztésre. Ugyanezek a stratégiai célok vezérlik a további kreatívipari programok kialakítását is.
Jakab Zsófia elmondta, hogy az MDDÜ elsősorban koordinatív, szakmai szerepet lát el, de az elmúlt években egyre komplexebb programok indultak el a tervezők, a gyártók és a feltörekvő tehetségek segítésére is. Az ügynökség évente 18-20 projektet valósít meg, és mindegyik legalább egy stratégiai pillérhez kapcsolódik. Vannak azonban olyan átfogó programok – például a Budapest Central European Fashion Week –, amelyek egyszerre mind a négy területet lefedik: segítik a vállalkozásfejlesztést, az exportpiacra lépést, a gyártói együttműködéseket és a fiatal tehetségek szakmai fejlődését.
A vezérigazgató kulcskérdésnek tartja a fiatal generáció bevonását. A felsőoktatási, illetve szakképzési intézmények hallgatói például rendszeresen bemutatkozhatnak olyan eseményeken, mint
- a divathét
- vagy a Budapest Design Week,
ahol a pályakezdők a gazdasági körforgás részeként jelennek meg. „A Budapest Design Week kiemelt kiállításának számító 360 Design Budapest idei tárlatán száz alkotó négyszáz terméke szerepel, közülük harmincan frissdiplomások vagy néhány éve végzett fiatal tehetségek. Ez mutatja, hogy Magyarországon erős az utánpótlás” – hangsúlyozta.
Regionális központ lehet Budapest a kreatíviparban
A vezérigazgató szerint a kreatíviparban rejlő lehetőségek hosszú távon biztosíthatják a fenntartható növekedést. „Ez nem néhány éves sikertörténet lesz, hanem egy fokozatos építkezés, amelyben évről évre közelebb kerülünk a célhoz.”
A szektorban számos magyar vállalat dolgozik nemzetközi márkáknak – bútorgyártók, varrodák –, akik számottevő hozzáadott értéket teremtenek, még ha a nagyközönség ezt kevéssé érzékeli is. A cél az, hogy Budapest a kreatívipar regionális központjává váljon, „egy valódi kreatív hubbá”, ahol a tervezők, gyártók, oktatási intézmények és befektetők közösen alakítják az ökoszisztémát.
A Budapest Design Week és az Art Market eseményei ennek a fejlődésnek a lenyomatai: a város ilyenkor pezsdítő mozgásban van, és ez az energia az egész országban tetten érhető. Idén a fővárossal együtt tíz nagyvárosban kétszáz programon keresztül lehet jobban megismerni a kreatívipar izgalmas világát.
Az a célunk, hogy a dizájn országszerte jelen legyen, és mindenki számára elérhetővé váljon
– tette hozzá.
A Magyar Divat & Design Ügynökség vezetője szerint Magyarország adottságai, tehetségei és ipari háttere mind adottak ahhoz, hogy a kreatívipar a következő évtizedben a gazdaság egyik meghatározó pillérévé váljon. A növekedés már elindult – a feladat most az, hogy a kreativitásból fenntartható gazdasági erő legyen.
Fiatal tehetségek és meghatározó művészek az Art Market Budapesten – nyílik a régió legnagyobb művészeti vására
Idén október 16–19. között várja látogatóit és a mintegy harminc országból érkező kiállítóit a legnagyobb kortárs kiállítás. Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi művészeti vására.