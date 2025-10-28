Az őrületes dömping még csak most következik — több, mint 25 ezer Otthon Start programos lakás jelenik meg a piacon a következő hónapokban

A következő két-három hónapban több mint 25 ezer új lakást dobhatnak piacra a fejlesztők az eddigi bejelentéseken felül, és ezeknek a többsége az Otthon Start program feltételeinek is megfelel majd — közölte az Ingatlan.com piaci információk alapján.

Az Otthon Start program alapjaiban megrengette a lakáspiacot / Fotó: Radoslaw Maciejewski / Shutterstock

A budapesti vevők már ki vannak éhezve az otthon startos új lakásokra. Az Ingatlan.com adatai szerint a 3 százalékos hitelre is megvásárolható, új építésű lakások iránt a fővárosban átlagosan 22 százalékkal nagyobb az érdeklődés, mint a programon kívüli ingatlanok esetében. Az új építésű kínálat várható jelentős bővülése és a társasházi építményi jog februári bevezetése lehetővé teszi, hogy a vevők már tervasztal mellől is hitelre vásárolhassanak új építésű lakásokat, ami 2026-ban újabb lendületet adhat a piacnak.

A rozsdaövezeti fejlesztések vásárlói az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, ami egy 40 négyzetméteres, 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásnál több mint 2,8 millió forintos pénzvisszatérítést jelenthet.

A következő hónapokban új erőre kaphat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte további 25 ezer új lakás megépítését kezdhetik el – derült ki az Ingatlan.com elemzéséből. Ezeknek jelentős része az Otthon Start program feltételeinek is megfelel majd, vagyis a 3 százalékos hitellel is elérhető lesz a vevők számára.

Lendületben a fejlesztők

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: „A lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben: az elmúlt időszakban már 6-7 ezer új lakás bejelentése történt meg, és piaci információink szerint négy-öt jelentős fejlesztő legalább 25 ezer újabb lakás megépítését jelentheti be a következő két-három hónapban. Ezeknek jelentős része megfelel majd az Otthon Start program feltételeinek. A kibontakozó lakásfejlesztési hullám érezhetően enyhítheti a kínálati szűkösséget, és a nagyvárosokban komoly vérfrissítést hozhat az eladó lakások minőségében.”

A vásárlók azonban már most is ki vannak éhezve a megfizethető új lakásokra és a 3 százalékos hitelre is megvásárolható ingatlanokra.

A fővárosban ezek iránt átlagosan 22 százalékkal nagyobb az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma, mint a programon kívüli új lakások esetében, míg a vidéki és a megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 6–12 százalékos különbség látható a program kritériumainak megfelelő új építésű lakóingatlanok javára.

Az Ingatlan.com szakértője szerint a fejlesztők 2026-tól az eddiginél jóval nagyobb arányban tudják majd csillapítani a lakosság fix 3 százalékos hitelfeltételeknek megfelelő újlakás-éhségét.