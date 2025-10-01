Szeptemberben tovább erősödött az ingatlanpiaci aktivitás, a tranzakciószámok a nyári hónapokban tapasztalt élénkülés után is magas szinten maradtak. A hónapban országosan 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 106 milliárd forintot – közölte szerdán a Duna House Cégcsoport a havi Tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján.

Kapkodnak a lakásokért a magyarok, de hitelt már nem igazán vesznek fel hozzá / Fotó: Artur Bogacki / Shutterstock

Az Otthon Start program (OSP) augusztusban már látványosan növelte a keresletet, és ennek hatása szeptemberben is erőteljesen megmutatkozott.

A Duna House saját adatain alapuló becslése szerint országosan 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző év azonos időszakához képest 37,6 százalékos, míg az előző hónaphoz viszonyítva is 18,1 százalékos növekedést jelent.

Ehhez hasonló szintű forgalomra utoljára 2022 első hónapjaiban volt példa.

A piaci hiteleknél ezzel szemben mérséklődés látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint szeptemberben 106 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 6,7 százalékkal marad el az augusztusi értéktől. Az éves összevetésben szintén hasonló, 7 százalékos visszaesés tapasztalható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A szeptemberi adatok egyértelműen rámutatnak az ingatlan- és hitelpiac eltérő trendjeire:

míg a tranzakciószámokat elsősorban a 3 százalékos lakáshitel által generált kereslet húzza felfelé, addig a piaci hiteleknél egyelőre nem erős a hatás.

A hitelezés szeptemberi megtorpanása viszont csak átmenetinek tekinthető, mivel az Otthon Start program hatása októbertől jelentkezik erőteljesen, és az iparági várakozások szerint új rekordot eredményezhet a hitelvolumenben – emelte ki az ingatlanközvetítő cég az elemzésében.