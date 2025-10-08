Egyszerűsödik az újlakások vásárlása – ez áttörést hozhat, tovább pörgetheti az Otthon Start Programot

A változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. A jogszabálytervezetnek köszönhetően jövőre felpöröghetnek a 3 százalékos hitelre alkalmas és prémiumkategóriás új lakások eladásai – közölte az ingatlan.com.
A várhatóan
jövőre életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal nemcsak a társasház előzetes alapítását rögzítheti, hanem technikai azonosítókat, virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, vagyis hitelezhetővé válnak még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkészülne az ingatlan.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte:
a módosítás áttörést hozhat az új lakások szegmensében, mert lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezőasztal mellől hitelből vásároljanak új lakást. Ez pedig kiszélesítheti a potenciális vevői kört leginkább a saját célra vásárlókkal, mivel a befektetők már eddig is szívesen vásároltak tervasztal mellől új lakást.bEmellett várhatóan növekedhet az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos kedvezményes lakáshitel feltételeinek megfelelő új lakások kínálata is.
A szakember hozzátette, hogy a változtatás ugyanakkor új kérdéseket is felvethet a vásárlók részéről:
mi történik például abban az esetben, ha egy társasház valamilyen oknál fogva mégsem épül meg vagy eltér a tervezett formától?
„A hitelfelvétel ebben a helyzetben biztonsági szerepet is betölthet, hiszen a bankok várhatóan olyan fejlesztéseket finanszíroznak majd, amelyeket pénzügyileg stabilnak és műszakilag is megbízhatónak tartanak. Így a banki hitelbírálat bizonyos értelemben a vevőket is védheti – ha egy projekt nem kap hitelt, az akár előre jelezheti a beruházás kockázatait és megelőzheti a későbbi problémákat” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője. Balogh László szerint az új lehetőség olyan lakásfejlesztések esetében lesz különösen népszerű megoldás, ahol a bank már az építkezésre is hitelt adott korábban a lakásokat fejlesztő beruházónak. Az ingatlan.com szakértője szerint mindentől függetlenül a vevőknek csak olyan, később megépülő új lakásokra érdemes csak hitelt felvenni, ahol meggyőzödtek arról, hogy a lakásokat építő cég vagy vállalkozó megbízható, és a fejlesztés is minden bizonnyal megvalósul az előzetes terveknek megfelelően.
Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start Program látványosan élénkíti a keresletet:
a használt lakások iránti érdeklődés növekedésének 74 százaléka június és szeptember között a program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelnek megfelelő ingatlanokra koncentrálódott.
Az új lakások esetében ugyanez viszont csak 67 százalék volt, vagyis az új lakások kereslet növekedését kisebb mértékben magyarázta a 3 százalékos hitel, mint a használtakét.” Ez részben a lakáspiaci dominóhatással magyarázható – a lakásukat eladó továbbköltözőket ugyanis már nem korlátozza a programban előírt 1,5 milliós négyzetméterár- és 100–150 milliós árhatár. Ezen kívül a szeptemberi állampapír-kamatkifizetések is fokozhatták a vásárlói aktivitást az új lakások piacán, a programtól függetlenül.
Az elemzés ismerteti egyúttal az október elején érvényes árakat. A teljes kínálatban szereplő eladó új fővárosi társasházi lakások esetében a négyzetméterárak középértéke 1,61 millió forint.
