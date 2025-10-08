Egyszerűsödik az újlakások vásárlása – ez áttörést hozhat, tovább pörgetheti az Otthon Start Programot

A változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. A jogszabálytervezetnek köszönhetően jövőre felpöröghetnek a 3 százalékos hitelre alkalmas és prémiumkategóriás új lakások eladásai – közölte az ingatlan.com.

Tovább pörgeti a lakáspiacot egy jogszabálymódosítás / Fotó: Kallus György

A várhatóan

jövőre életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal nemcsak a társasház előzetes alapítását rögzítheti, hanem technikai azonosítókat, virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, vagyis hitelezhetővé válnak még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkészülne az ingatlan.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte:

a módosítás áttörést hozhat az új lakások szegmensében, mert lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezőasztal mellől hitelből vásároljanak új lakást. Ez pedig kiszélesítheti a potenciális vevői kört leginkább a saját célra vásárlókkal, mivel a befektetők már eddig is szívesen vásároltak tervasztal mellől új lakást.bEmellett várhatóan növekedhet az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos kedvezményes lakáshitel feltételeinek megfelelő új lakások kínálata is.

Azért kockázatok is vannak

A szakember hozzátette, hogy a változtatás ugyanakkor új kérdéseket is felvethet a vásárlók részéről:

mi történik például abban az esetben, ha egy társasház valamilyen oknál fogva mégsem épül meg vagy eltér a tervezett formától?

„A hitelfelvétel ebben a helyzetben biztonsági szerepet is betölthet, hiszen a bankok várhatóan olyan fejlesztéseket finanszíroznak majd, amelyeket pénzügyileg stabilnak és műszakilag is megbízhatónak tartanak. Így a banki hitelbírálat bizonyos értelemben a vevőket is védheti – ha egy projekt nem kap hitelt, az akár előre jelezheti a beruházás kockázatait és megelőzheti a későbbi problémákat” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője. Balogh László szerint az új lehetőség olyan lakásfejlesztések esetében lesz különösen népszerű megoldás, ahol a bank már az építkezésre is hitelt adott korábban a lakásokat fejlesztő beruházónak. Az ingatlan.com szakértője szerint mindentől függetlenül a vevőknek csak olyan, később megépülő új lakásokra érdemes csak hitelt felvenni, ahol meggyőzödtek arról, hogy a lakásokat építő cég vagy vállalkozó megbízható, és a fejlesztés is minden bizonnyal megvalósul az előzetes terveknek megfelelően.