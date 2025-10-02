Félelem és reszketés az ingatlanosnál – szinte mindenki nehézségekre számít lakásvásárláskor

Miközben a magyarok vágynak a saját lakásra, gyakorlatilag mindenki (10 válaszolóból 9-en) számítanak bonyodalmakra, nehézségekre ingatlanvásárláskor – derül ki a Duna House felméréséből.

Ingatlanvásárlás: vágyunk rá, de stresszel tölt el / Fotó: Shutterstock

A vásárlók körében az elképzelt vételárú (56 százalék) és állapotú (42 százalék) ingatlan megtalálása, valamint az alkufolyamat (37 százalék) jelenti a legnagyobb kihívást. Az eladók esetében pedig leginkább az elképzelt kínálati áron és időtávon belül történő eladás, továbbá az eladási folyamatot esetleg negatívan befolyásoló piaci trendek okoznak fejfájást.

A bizonytalanság és az álmatlan éjszakákat okozó szorongások mellett pedig nem meglepő, hogy sokan a hozzájuk legközelebb állókhoz fordulnak.



Kutatásunk szerint ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek az ingatlanszakértők. Sőt még kapcsolódó finanszírozási kérdésekben is szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok „előzik” a pénzügyi tanácsadót

– mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR-vezetője.

Az elmúlt három évben ingatlanügyletet bonyolítók megközelítőleg fele vette igénybe profi ingatlan- és pénzügyi szakértő segítségét, holott ez az arány például az Egyesült Államokban meghaladja a 90 százalékot. A családi konzultációk ennyire meghatározó jelenlétére alapozva fontos, hogy a véleményeket és benyomásokat kiegészítve alakuljon ki olyan környezet, amelyben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a felkészült szakértők. Az Otthon Start program miatt ráadásul több tízezer első lakást vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akiknek ugyancsak empatikusan, az érzelmi terheiket is figyelembe véve kell megmutatni a megnyugtató kiutat a lakáspiaci trendek, az adminisztráció, a finanszírozás és a szabályozások útvesztőiből.

A Duna House kutatása szerint

az első lakást vásárlók több mint fele szerint az ingatlanvásárlás bonyolult folyamat, és körükben a legnagyobb azok aránya, akik úgy érzik, hogy sokkal nehezebb ma hozzájutni saját lakáshoz, mint régebben.

Pszichológiai hatások is vannak

„Döntési paralízis, hibázástól és hosszú távú elköteleződéstől való félelem. Megfelelési kényszer és FOMO. Költözés mint új életszakasz kezdete. Életünk legnagyobb vagyontárgya esetében legalább annyira fontos a pszichológiai és érzelmi támogatás, mint a tanácsadói segítség” – mondta Fuller Bianka pszichológus.

Az ingatlan- és hitelpiacon végbemenő turbulens változások miatt az első lakást vásárlók számára különösen nagy problémát jelent még a helyes időzítés (vagyis a megfelelő ingatlanpiaci időszak) megtalálása, továbbá a licitek, alkuk miatt kialakult érzelmi és időnyomás is. Tartanak attól, hogy nem a megfelelő ingatlannál kötnek ki, ezért is igénylik a megfelelő támogatást.



