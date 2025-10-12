A top 10 legnépszerűbb város idén ősszel, ide megy a legtöbb magyar kikapcsolódni

Ősszel az észak-magyarországi régió, különösen Eger a belföldi utazók kedvence a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A szállásfoglaló oldal csütörtöki közleménye szerint a régióban Eger után Miskolc, Szilvásvárad, Egerszalók és Noszvaj a legnépszerűbb úti cél. Eger és Miskolc országos összesítésben is a legnépszerűbb városok közé tartozik az október 23-i négynapos hosszú hétvégén.
A vendégek 44 százaléka két éjszakára, 27 százaléka egyre, 20 százaléka pedig három éjszakára foglalt szállást eddig őszre az észak-magyarországi régióban. A négy vagy több éjszakás foglalások aránya 9 százalék ebben az időszakban.
A portál adatai szerint
a legfeljebb 70 ezer forintos érték a legjellemzőbb, ez a foglalások 56 százalékát teszi ki.
A 70-170 ezer forintos foglalások aránya 33 százalék, míg a 170 ezer forint felettieké 11 százalék az őszi foglalások között.
Az észak-magyarországi régióba utazó vendégek harmada vendégházat választ, 29 százalékuk hotelt. Az összesített régiós adatok alapján az apartmanok aránya 22 százalék, a panzióké 12 százalék, az egyéb szállástípus kategóriába pedig a foglalások 4 százaléka tartozik. Az ellátást tartalmazó foglalások aránya 40 százalék, és a félpanzió a legnépszerűbb.
Az országos összesítésben Budapest vezeti az őszi toplistát, mögötte Eger és Pécs, majd Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen.
A régiók közül Észak-Magyarország mellett a Balatonnál, valamint Budapesten és vonzáskörzetében van a legtöbb őszi foglalás a Szallas.hu oldalán.
