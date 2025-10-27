Deviza
csokoládé
Lidl
Lidl Magyarország
árcsökkentés

Azonnali árcsökkentést jelentett be a Lidl Magyarországon: mostantól húsz százalékkal olcsóbb a vásárlók egyik kedvenc terméke

Tartós árcsökkentést hirdetett meg a Lidl. A magyarországi üzleteiben mától a vásárlók jelentős összegeket spórolhatnak meg.
VG
2025.10.27., 11:13
Fotó: Shutterstock

Népszerű a csokoládé az európai vásárlók körében: a világ csokoládékínálatának közel felét, 45 százalékát fogyasztják el a kontinensen. A Lidl erre a statisztikára fűzte fel, hogy csökkenti a csokoládék árát a polcain, de csak bizonyos termékeknél.

Cocoa powder in ceramic, Lidl csokoládé, lidl bowl with cocoa beans over brown texture background. Flat lay, close up. Cocoa powder in ceramic bowl with cocoa beans over brown texture background. Flat lay, close up. (Photo by: Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images)csokoládé
Csökkenti a Lidl a saját márkás csokoládék árát a közelgő ünnepekre való tekintettel / Fotó: GettyImages

Sok európai a csokoládét olyan mindennapi luxusnak tekinti, amelyről nem szívesen mondana le a Centre for the Promotion of Imports (CBI) holland kormányzati ügynökség adatai szerint. Az európaiak ráadásul a világátlag 0,9 kilogramm csokoládénál jóval többet fogyasztanak évente.

A csokoládé az egyik legkedveltebb édesség hazánkban is: az Impetus Research éTrend 2025-ös kutatása szerint Magyarországon legalább hetente egyszer a lakosság 37 százaléka fogyaszt táblás csokoládét és mindössze a megkérdezettek 8 százaléka mondta azt, hogy soha nem eszik ilyet. 

A kutatásból az is kiderül, hogy a magyarok hetente átlagosan 4,6 alkalommal esznek valamilyen csokoládét.

Lidl: csokoládéár-csökkentést jelentett be

A Lidl Magyarországnál szintén népszerűek ezek az édességek a vásárlók körében, ezért a diszkontlánc folytatja árcsökkentési kampányát: az ünnepi időszak előtt a saját márkás csokoládék lesznek tartósan olcsóbbak.

A 100 grammos Fin Carré csokoládék ára október 27-től 20 százalékkal csökken: a klasszikus 100 grammos tej- és étcsokoládék ára például 599 forintról 479 forintra, míg a prémium, magas kakaótartalmú változatok 999 forintról 799 forintra mérséklődnek. 

Az ünnepi időszak közeledtével ez kellemes hír azoknak, akik halloweenkor, Mikuláskor vagy karácsonykor szívesen ajándékoznak édességet – vagy egyszerűen csak élvezik a mindennapok apró örömeit egy kocka csokoládé formájában. 

A Lidl Fin Carré termékeinek döntő többsége ráadásul Fairtrade minősítéssel rendelkezik, amely jobb munka- és életkörülményeket biztosít a kistermelők és a dolgozók számára Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Így a vásárlók a fenntartható és méltányos kakaótermesztés támogatásáért is tehetnek.

Hétfőtől tehát olcsóbban vásárolhatunk csokoládét, de keddtől más téren drágulásra lehet számítani: rég nem látott mértékben drágul ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban – írja a Holtankoljak.hu.

5 perc
Duisburg

Ennyi volt: 60 év után leállították Németország legendás kohóját, nem éri már meg – videón az európai acélgyártás drámai pillanata

A német cég lépése beleillik egy szomorú európai trendbe.
3 perc
Vatikán

Nem egyedül érkezett meg Orbán Viktor XIV. Leóhoz: a miniszterelnök új fotót közölt a pápalátogatásról

Orbán Viktor és Semjén Zsolt is a Vatikánba érkezett.
3 perc
csokoládé

Azonnali árcsökkentést jelentett be a Lidl Magyarországon: mostantól húsz százalékkal olcsóbb a vásárlók egyik kedvenc terméke

A Lidlnél idén hamarabb jött a Mikulás.

