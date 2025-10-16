Ilyen még nem volt Magyarországon: újfajta boltot indított a Lidl, így uralná le a vidéket – ha beválik, ebből forradalom lehet

Formabontó megoldással szeretne segíteni a vidék élelmiszer-ellátottságán a Lidl Magyarország. A kiskereskedelmi lánc célja, hogy még közelebb kerüljenek az egészen kicsi településeken élő vásárlókhoz. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön, az Ecseren található logisztikai központjában a vállalat.

Útnak indítja mozgó boltját a Lidl / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szlavikovics Zita, a Lidl igazgatótanácsának elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, a vállalat tervei között szerepel, hogy újabb üzleteket nyisson az ország több pontján, azonban tisztában vannak vele, hogy ezzel együtt sem tudnak minden településre eljutni. Erre egy másik megoldást kellett kitalálniuk. A kiskereskedelmi lánc október 17-étől útjára indít egy mozgó üzletet. A Lidl négy keréken kezdeményezés célja, hogy azokra a kistelepülésekre, ahol nem lesznek állandó boltok, is el tudjanak jutni termékeikkel, és kiszolgálhassák vásárlóikat.

Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, amely lényegében egy Renault furgon. Ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik. A legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik.

Ez lesz a guruló Lidl kínálatában

Szalvikovics Zita kiemelte, hogy a kínálat kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi ellátáshoz szükséges alapárucikkek megjelenjenek, így az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek is megtalálhatóak. Fontos információ, hogy minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Az őszi tesztidőszak után, annak tapasztalatait, tanulságait figyelembe véve további bővítést terveznek ebben a projektben.