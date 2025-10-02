Történelmi gázmegállapodás született: tovább erősödik a magyar-francia szövetség – hazánk energiabiztonsága a következő évtizedben is meg lesz védve

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy Magyarország történelmi jelentőségű LNG-szerződést írt alá a francia Engie-vel, Európa egyik legnagyobb energiavállalatával. A hosszú távú megállapodás értelmében hazánk tíz éven keresztül évi 400 millió köbméternyi gázt kap a franciáktól, összesen 4 milliárd köbmétert.

Szijjártó Péter szerint Magyarország csütörtökön minden idők leghosszabb távú LNG-szerződését kötötte meg a francia Engie-vel / Fotó: Soós Lajos

A teljes volumen 4 milliárd köbmétert tesz ki, ami önmagában nem fedezi az ország teljes fogyasztását – amely évi 8 milliárd köbméter körül mozog –, de komoly biztonsági tartalékot jelent hazánk számára.

A szerződés a hosszú távú stabilitásról szól: egy évtizeden át garantált forrásból érkezhet a földgáz Franciaországból, ami mérsékli az egyoldalú függőséget, ezáltal pedig a Nyugatról érkező kritikák ellen is védelmet nyújt.

Magyarország földgázellátása ma döntően az orosz szállítmányokra épül, a Török Áramlat vezetéken keresztül. Ez a tranzitút Bulgárián át érkezik hazánkba, és az utóbbi években többször is felmerült, hogy Szófia változtatna a feltételeken, sőt a 2028 utáni lezárás lehetősége is a levegőben lóg.

Ebben a helyzetben különösen felértékelődik minden olyan megállapodás, amely újabb forrást és stabilitást jelent Magyarország számára.

A francia Engie az egyik legnagyobb szereplő az európai energiapiacon, kiterjedt LNG-portfóliója van, így a szerződés nemcsak volumene, hanem a partner miatt is nagy jelentőségű. Szijjártó Péter a bejelentésben kiemelte: ez a megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is biztosítani tudja ipara és lakossága számára a stabil gázellátást.

LNG-szerződés az Engie-vel: végső búcsú az energiaválságtól?

Az elmúlt években az európai energiapiac egyik legfontosabb kérdése az orosz gázfüggőség csökkentése lett. Brüsszelben folyamatosan sürgetik a tagállamokat, hogy hosszú távon alternatív forrásokkal erősítsék meg ellátásbiztonságukat.

Magyarország számára a mostani megállapodás nem azt jelenti, hogy hátat fordítana a keleti forrásoknak, hanem azt, hogy újabb pillért épít be az energiabiztonságba.