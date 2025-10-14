Eljön a teljes újrakezdés: óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország, ha most elalszik – ezen múlik a siker, muszáj lépni

Térségünk az európai áruszállítás új motorjává válhat hazai és a régió logisztikai vállalkozásait képviselő szakemberek szerint. Úgy látják, hogy a területen már nem piaci átrendeződés folyik, hanem újrakezdés, de olyan időszakban, amikor az ipari termeléssel együtt a megbízások is esnek.

Trieszt logisztikai előnyét gyors vasúti kapcsolatai és a kelet-európai piacok közelsége adja / Fotó: Michael Nguyen / Reuters

Magyarország mellett a térség más országai is régiós piacvezető szerepet céloztak meg a logisztika valamely szegmensében egyedi adottságaikra, fejlesztéseikre és intézkedéseikre alapozva. Felívelésüket azonban gátolja a rendelésállomány jelenlegi gyengélkedése és számos más tényező is – ezekről is szó volt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) a térség intermodális szállításáról rendezett konferenciáján.

Akadályok sora az intermodalitás előtt

Az intermodalitás azért kerül a szövetség rendezvényein évről évre fókuszba, mert – mint a felszólalók rámutattak – a közútnak és a vasútnak együtt kell működnie, csak úgy lehetnek sikeresek. Ezen is múlik, hogy mely ország lesz Kelet-Európa új logisztikai központja.

Csakhogy az ipari termelés a térség több országában is 15–20 százalékkal esett, a vasúti forgalmat vágányzárak és elterelések fékezik, a szállítást pedig a háborús helyzet is nehezíti. Fülöp Zsolt, az MLSZKSZ elnöke szerint „soha nem voltunk ilyen közel egy globális konfliktushoz, miközben a gazdaságban régen látott túltermelési válság zajlik, a gyárak kapacitáskihasználtsága alig 70 százalék”. Hozzátette, hogy az autóipar technológiai váltása, a robbanómotoros járművek visszaszorulása az ellátási láncokat is új helyzet elé állította, ami a logisztikai szolgáltatókat közvetlenül érinti. Mindezek ellenére Magyarországon 21 százalékkal nőtt az intermodális forgalom, ami jól mutatja, hogy a kombinált szállítás stabilan bővül. A magyar szereplők ugyanakkor erősödő versenyt tapasztalnak. A piac nem szűkült, csak a hatékonyság lett a kulcsszó.

Baj van az ipari termelékenységgel

Pogátsa Zoltán, a Soproni Egyetem docense a gazdaság általános képét borúsnak nevezte. A növekedést eddig a foglalkoztatás bővülése hajtotta, nem a termelékenység. „Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint tizenöt éve, de a relatív termelékenység nem közelít az uniós átlaghoz” – emelte ki. A nemzetközi környezet sem kedvező, a német ipari termelés a 2005-ös szintre esett vissza, Oroszország pedig hadigazdasággá vált, ahol a hadi kiadások négyszeresükre nőttek. A forint az euróhoz képest tartja erejét, a dollárral szemben még erősödött is, de a jövő évi politikai események rövid távú árfolyamkockázatot hordoznak.