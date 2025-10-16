Deviza
EUR/HUF389.86 -0.19% USD/HUF334.45 -0.3% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.7 -0.16% RON/HUF76.61 -0.24% CZK/HUF16.05 -0.24% EUR/HUF389.86 -0.19% USD/HUF334.45 -0.3% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.7 -0.16% RON/HUF76.61 -0.24% CZK/HUF16.05 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,809.87 -0.01% MTELEKOM1,796 -0.78% MOL2,754 +0.15% OTP30,430 0% RICHTER10,330 +0.58% OPUS557 +0.54% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS161 0% WABERERS4,850 0% BUMIX9,586.38 -0.91% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.73 -0.02% BUX102,809.87 -0.01% MTELEKOM1,796 -0.78% MOL2,754 +0.15% OTP30,430 0% RICHTER10,330 +0.58% OPUS557 +0.54% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS161 0% WABERERS4,850 0% BUMIX9,586.38 -0.91% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.73 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
M1-es autópálya, fejlesztés
autópálya
MKIF Zrt
Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
M1-es autópálya
fejlesztés

Izgalmas videó készült az M1-es autópálya fejlesztéséről

Szeptember legelején kezdődött meg minden idők egyik legnagyobb magyarországi útfejlesztési beruházása. A M1-es autópálya bővítésének célja egy 2×3 sávos pálya kialakítása. Érdekes videó készült a munkálatok jelenlegi állásáról.
Világgazdaság
2025.10.16., 10:40
Fotó: MKIF

A menet közben, autóból is látható töltésszélesítési munkálatok mellett folyamatosan zajlanak az M1-es autópályán a hidak megerősítési, átépítési munkálatai is – írta meg az Origo. Ezek viszont sok helyszínen nem láthatók, mert a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szakemberei a pálya szintje alatt dolgoznak, amihez biztonsági okokból szükséges az adott szakaszon a sebességkorlátozás és a terelés – olasható az MKIF közösségimédia-felületén.

M1-es autópálya
Szeptember eleje óta tart az M1-es autópálya fejlesztése / Fotó: MKIF/Facebook

Felhívják a figyelmet arra is, hogy várhatóan a hét végére kiépül az új ideiglenes forgalmi rend a 2+1+1-es terelés az M0 és Tatabánya Óváros között, amit várhatóan hónap végén a Tatabánya Óváros és Tatabánya Centrum szakasz követ. Ezért arra kérik az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett terelő táblákat és tartsák be a terelésben megengedett 80km/h sebességet.

Három sávosra bővítik az M1-es autópályát

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk róla – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig. 

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során többek között 72 hidat és felüljárót átalakítanak, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni.

A beruházás keretében emellett 

  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot is kialakítanak,
  • 6 komplex pihenőhelyet teljesen átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják, mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, 
  • a pihenőket családbarát módon alakítják át,
  • 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek,
  • 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.

Ebben a cikkben további fontos tudnivalókat talál az M1-es bővítéséről. 

Az alábbi videó a munkálatok jelenlegi állását mutatja be:

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
energia

India nem tud róla, hogy leáll az orosz olaj vásárlásával, egyelőre nő az import

Donald Trump bejelentésére emelkedni kezdett az ár.
5 perc
MKIF Zrt

Izgalmas videó készült az M1-es autópálya fejlesztéséről

Azt is mutatjuk, amit az autósok nem láthatnak.
8 perc
Surányi György

Akkora önellentmondásba került a megszorításokkal riogató Surányi György, hogy az ég majdnem leszakadt

A Tisza Párt tanácsadója több hajmeresztő kijelentést is tett az utóbbi években.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu