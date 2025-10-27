Eldőlt, megépül a várva várt gyorsforgalmi út Magyarországon, kezdődnek a kisajátítások: összehívták a falut a nyomvonal miatt, egyből magasba csaptak az indulatok
Az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-s körgyűrű forgalmát, és összekapcsolja az M1-es és az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.
Az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig. A tervek szerint egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút valósulhat meg az M200-as gyorsforgalmival. Főbb csomópontjai az M1–M7 -összekötés, majd Sárbogárdnál csatlakozás az M8-as gyorsforgalmi úthoz.
Az építési munkák előreláthatólag 2027 és 2030 között kezdődhetnek,
addig pedig lakossági fórumokon ismertetik a részleteket azokon a településeken, amelyeket közvetlenül érint a leendő út, ugyanis több esetben tulajdonátalakítási folyamatokra, azaz kisajátításra lesz szükség. Ez utóbbi pedig erős indulatokat váltott ki az M200-as kapcsán megtartott legutóbbi mohai lakossági fórumon – írja a Feol.
A leendő M200-as gyorsforgalmi út többek között érinti majd Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is, ahol a közelmúltban már megtartották az ezzel kapcsolatos lakossági fórumot, ahol a – a mohai fórumhoz hasonlóan – a legtöbb kérdés a területek elidegenítésének és kisajátításának témáját érintette.
M200: belekezdenek a gyorsforgalmi építésébe
A településrendezési eszközök módosításáról tartottak lakossági fórumot Mohán az M200 gyorsforgalmi út (korábban M81) M1 autópálya (Komárom térsége) – és M8 gyorsforgalmi út (Sárbogárd térsége) közötti szakasz fejlesztésével kapcsolatban.
A lakossági fórumon részt vett a település polgármestere, Bakos-Simon Fruzsina, Ertl Antal önkormányzati főépítész, valamint a kivitelezést végző UVATERV Zrt. munkatársa és Bodó Beáta, a tervezőiroda szakembere.
Moha térségében a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés:
a tervek szerint az M200-as út Iszkaszentgyörgy és Moha között fut majd, pontosan kettészelve a jelenlegi Szentgyörgyi utat. Egy igencsak keskeny szakaszról van szó, ezért a leendő út építése óhatatlanul érint egyes – jelenleg magántulajdonban álló – területeket is. A jelenlegi Szentgyörgyi út megmarad, de felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.
A tervek ismertetését követően a lakosság tehette fel kérdéseit az illetékeseknek, melyek jelentős része a területkisajátítási folyamatokra vonatkozott, de szóba kerültek a különböző környezetvédelmi hatástanulmányokra vonatkozó kérdések is.
A fórumok után a tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket lehet tenni, ezek azonban – miként elhangzott – jelentős mértékben nem fogják befolyásolni az út elkészültét, ugyanis kiemelt állami beruházásról van szó.
Éppen ezért az államnak joga van arra, hogy az út nyomvonalába eső, jelenleg magántulajdonban álló területeket kisajátítsa. A kisajátítási folyamat során az állam az érintett tulajdonosnak tesz egy adás-vételi ajánlatot arra a területrészre, amelyet állami tulajdonba kell venni az útépítés miatt.
Szinte elkészült a várva várt M4-es
Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán. Ha sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak. Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.
Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg tereprendezés és a vadvédő kerítés építése zajlik.