Deviza
EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.52 -0.17% CZK/HUF16.03 -0.17% EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.05 +0.04% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.52 -0.17% CZK/HUF16.03 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
M30 autópálya
kijavítás
Strabag
Lázár János
autópálya

Kiszivárgott a Strabag levele: megmagyarázta, miért szakadt szét a 300 milliárdos autópályája – Lázár János iszonyú dühös lesz

Engedély híján a kivitelező cég semmit sem kommunikálhat a beruházásról. Különös módon az eredetileg a munkatársak számára készült belső levele valahogy kiszivárgott, ebben magyarázkodik az M30-as autópályáról.
Andor Attila
2025.10.17, 20:12
Frissítve: 2025.10.17, 20:12

A kiszivárgott belső levél tartalmáról azt írja a Telex, hogy abban az altalaj konszolidációját – vagyis azt a folyamatot, amikor az altalajból eltávozó víz és levegő miatt tömörödnie kell a földnek – jelölik meg a késés fő okaként. Így egyelőre nem kezdhetik el a pályaszerkezeti rétegek építését sem, emiatt tarthatatlanná vált a Lázár János által szabott határidő a munkálatok befejezésére.

M30
M30: a Strabag egy belső levélben a minisztériumra keni a kivitelezés késését / Fotó: Shutterstock

Az építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amit még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag még csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

M30: magyarázkodik a Strabag

A kivitelező szerint már a lezárás előtt is végeztek független szakértői vizsgálatokat a területen. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Strabag szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megváltoztatta az altalaj állapotát, ami így megpuhult és átázott.

 Az altalaj mélyen eltört, és egyenetlenül süllyedt a töltés, ez pedig a burkolat repedéseihez, valamint a vízelvezető rendszerek, árkok sérüléséhez vezetett.

Ez a vízmozgás nem volt előrejelezhető sem a tervezés, sem a kivitelezés közben

– állítják.

Erről a Strabag szerint tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a megbízó Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jótállási igényét, mondván, nem ők okozták a hibát. Ezután a cég három különböző javítási opciót is benyújtott az ÉKM-nek, de állítólag nem kaptak érdemi választ és döntés sem született a javítási munkálatok megkezdéséről.

Erről a bizonytalanságról a Strabag szerint tájékoztatták a minisztériumot is, és azt is közölték, hogy emiatt még nem kezdhető meg a pályaszerkezeti rétegek építése.

„A helyi geológiai adottságok miatt ez a lépés műszakilag indokolatlanul nagy kockázatot jelentene, amelyet sem szakmai, sem biztonsági szempontból nem tartunk elfogadhatónak. Így Lázár János miniszter úr által a nyilvánosság felé közölt 2025. október 31-ei határidő tarthatatlanná vált, annak ellenére, hogy kollégáink példátlan megfeszített tempóban dolgoztak, szinte éjjel-nappal az irreálisan rövid és szakmailag indokolatlan határidő betartásán” – írták a belső dokumentumban.

Az M30-as megépítésére 354 milliárd forintot költöttek el, ám 2024 elején komoly hibák merültek fel az úttal kapcsolatban.

 Lázár szerint a közlekedők biztonsága miatt zárta le az autópályát az üzemeltető, mert nem lehet kockáztatni, hogy bárki megsérüljön az úthiba miatt, azt viszont sokáig nem tudták megmondani, hogy mikorra fog elkészülni a javítás.

"A Strabag viselkedése szégyen" - állítja a minisztérium 

Lázár János minisztériuma szerint szégyen és gyalázat, amit a Strabag művel. Az osztrák cég azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja a hibákat október végéig, azonban ez nem történt meg. „A Strabag munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A minisztérium feltöltött videójában Nagy Bálint elmondta, hogy a cég nem tudja tartani az általa vállalt határidőt. A közlekedésért felelős államtitkár megfogalmazása szerint az M30-as szakaszát már rég le kellett zárni, hiszen a tervezési és kivitelezései problémák merültek fel.

A Strabag azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja ezeket a hibákat október végéig. Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat

 – jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta, hogy ez nem maradhat következmények nélkül, a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a közlekedők minél előbb újra használatba vehessék az utat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu