Itt van Magyarország következő autópályája: szinte teljesen kész a pályatest, hónapokra vagyunk az átadástól – képek

Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán. Ha sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak. Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között.
Járdi Roland
2025.10.26, 10:00
Frissítve: 2025.10.26, 10:46

A befejezéshez közelít az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építése, ahol lényegében már az utolsó simításokat végzi a kivitelező Duna Aszfalt ez derül ki a Magyar Építők cikkéből. A helyszínen járt a lap stábja, amely a munkálatok állásáról több képet is közölt.

M4-es autóút
Itt van Magyarország következő autópályája: szinte teljesen kész a pályatest / Fotók: Magyar Építők

M4-es autóút: befejező szakaszban vannak a munkálatok

A lap kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és a vadvédő kerítés építése zajlik.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti, 17,5 kilométeres új nyomvonalon szintén befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák. Már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése 70 százaléknál tart.

M4-es autóút
 A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák / Fotók: Magyar Építők

A négy keresztező állami közút elkészült, a forgalmat átterelték az új felüljárókra. A hat földútból öt teljesen készen van, a hatodik kivitelezése zajlik.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van

 – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt. 

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható.

Több mint száz kilométer készült el már az M4-es autóútból

A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. 

Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. A jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer per per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.

M4-es autóút
Lázár János szerint folyik a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése is.

A hamarosan átadásra kerülő szakasz folytatása is készül. Lázár János építési és közlekedési miniszter április 28-án beszélt az M4-es megépítéséről. Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése zajlik, a forgalomba helyezés végső időpontjának 2032-t jelölte meg.

