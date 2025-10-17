Deviza
Mégis fizetős az ingyenesek hitt új magyar autópálya? Itt a végleges válasz – jobb lesz figyelni

Sok baranyai autós kíváncsiságból is kipróbálta már a közelmúltban átadott M6-os autópálya Bólytól a horvát határig vezető szakaszát, és bizony körükben nem volt egyértelmű, kell-e fizetni a sztrádaszakasz használatáért.
Andor Attila
2025.10.17, 21:15
Frissítve: 2025.10.17, 21:34

Különösebb cél nélkül, kirándulásnak felfogva is sokan útnak indultak a napokban Baranyából Pélmonostor felé az M6-os autópálya közelmúltban átadott, Horvátországba vezető szakaszán – írja a Bama.

M6
M6: az utolsó kilométerek ingyenesen használhatók / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Az odaút során talán senkiben sem vetődött fel, hogy kell-e útdíjat fizetni az új sztrádaszakaszon, hazafelé tartva azonban már gyanús lett a dolog, ugyanis 

Bólyhoz közeledve információs táblákon figyelmeztetik az autósokat, hogy díjköteles rész következik.

Mi akkor a pontos helyzet? A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. honlapja szerint az M6-os autópálya M6-M60 csomóponttól a horvát határig tartó szakasza ingyenesen használható.

A gyakorlatban azonban nem árt arra figyelni, hogy a díjmentesség csak onnan és odáig érvényes, azaz például Mohács irányából a sztrádára felhajtóknak fizetniük kell, hiszen az M6/M60-as csomópontig néhány kilométert még meg kell tenni az M6-oson. Ugyanakkor például a Nagynyárádnál felhajtók ténylegesen ingyenesen használhatják a szóban forgó szakaszt.

Azt egyelőre nem tudni, végleges-e a díjmentesség, amelynek többek között az is lehet a magyarázata, hogy az új autópályán egyelőre nincs benzinkút, ahol matricát lehetne vásárolni, Horvátországban pedig egyáltalán nincs lehetőség magyar autópályákra szóló matricát venni. (Bár ezt online is meg lehet tenni.)

A horvát szakaszon egyébként Pélmonostorig szintén nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk.

Összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést" 

Néhány hete írtuk meg, hogy Vvégre átadták a sztráda utolsó hiányzó kilométereit is. A térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz. A hiányzó kilométerek a magyar oldalon már egy éve elkészültek, de a horvát fél késett, csak mostanra érte el az országhatárt, így mostantól a két autópálya-szakasz összekapcsolódott.

Hargitai János, a térség parlamenti képviselője kedden reggel már a történelmi pillanatról posztolt a közösségi oldalán. A nyitásra azért kellett várni, mert a horvátok csak mostanra fejezték be saját oldalukon a pálya kivitelezését. Ennek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt lehetett eljutni.

A baranyaiak számára pedig Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé

– Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. 

