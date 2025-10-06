Kiderült az igazság a magyar államadósságról: valamit nem mondanak el, pedig pont ez a lényeg

Megállíthatatlanul növekszik a magyar államadósság, úgy, ahogy az anno a Kádár-rendszerben történt – hangzik el rendszeresen a magyar kormánnyal szemben, mintegy bizonyítékaként annak, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika tévút. Újabban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke semmi mulasztja el, hogy ezzel támadja a 2010 óta regnáló kormányt, sőt, megesett, hogy már államcsődöt vizionált. Az kétségtelen tény, hogy az elmúlt 15 évben háromszorosára nőtt a magyar államadósság, ám a valóság ettől összetettebb és ezek a vádak finoman szólva sem bontják ki az igazság minden részletét.

Tényleg államcsőd felé viszi Orbán Viktor Magyarországot? Valamit nem mondanak el a kritikusok a magyar államadósságról / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar államadósság: pont, mint Lengyelországban és Szlovákiában

Először is nem árt tisztázni a magyar adóssággal kapcsolatban, hogy ami rendre előkerül a nyilvánosságban, az a nominális adósság. Ez kétségtelenül nem néz ki jól, talán sokan épp emiatt ezt a számot emelik ki, amikor az ország eladósodásának mértékére hívják fel a figyelmet. Ez valóban 15 év alatt kvázi megháromszorozódott:

míg 2010-ben még 21,9 ezermilliárd forint volt,

idén augusztus 31-én az Állami Adósságkezelő Központ adatai szerint 60 066 ezermilliárd forint.

A magyar államadósság növekedését ugyanakkor érdemes régiós tekintésben is megnézni. Az Eurostat, az unió statisztikai hivatala mind saját valutában, mind euróban is méri, hogyan alakul az államadósság az európai országokban.

Ezek alapján pedig jól látható a magyar adósságnövekedés nominálisan 14 éves távlatban egyáltalán nem kirívó.

Az, hogy a magyar államadósság nominálisan növekszik, úgy ahogy, a legtöbb európai országban, abban semmi újdonság nincs, hiszen az adósság folyamatosan újratermelődik, alig akad olyan ország, amelynek a költségvetése többletes lenne.

Ez fokozattan igaz a régiós országokra. Az összehasonlíthatóság kedvéért az alábbi ábrán euróban mutatjuk, hogy hogyan adósodtak el a visegrádi országok és Románia. Itt az árfolyamváltozás hatása miatt kisebb a magyar adósságnövekedés. Érdemes megnézni, hogy Lengyelországban, ahol a gazdaság erőteljesen növekedett az elmúlt bő évtizedben, több mint kétszeresére emelkedett az államadósság nominálisan. Magyarországon ugyanakkor arányaiban még olcsón megúszta.