Itt a jelentés a magyar autóiparról: pontosan kiderült, milyen állapotban vannak a nagy gyárak – Szlovákia félelmetes, a svédek irigykedhetnek

Egyre reménytelenebb helyzetben az európai autóipar, amely továbbra is megszenvedi a kínai gyártók térhódítását és a keresleti bizonytalanságokat – ez derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legújabb globális jelentéséből . A szövetség friss adatai szerint 2025 első felében az Európai Unió országaiban 5,9 millió autót gyártottak le, ami 2024-hez képest 2,4 százalékos, 2023-hoz viszonyítva már 8,3 százalékos visszaesést takar. Az európai ipar gondjai a magyar autóipart is magukkal rántották.
A globális autópiacok vegyes trendeket mutattak 2025 első felében. A világméretű regisztrációk 5 százalékkal, 37,4 millió darabra emelkedtek, ami elsősorban Kína robusztus, 12 százalékos növekedésének, illetve a távol-keleti ország roncsautóprogramjának köszönhető. Észak-Amerikában eközben szerény, 2,5 százalékos növekedést regisztráltak.
Ezzel szemben Európa egyértelműen lemaradt: az összesített regisztráció 2,4 százalékkal, az EU piaca pedig 1,9 százalékkal esett vissza, pedig Törökország, az EFTA-országok és az Egyesült Királyság némi stabilitást mutatott.
Az EU autógyártása erősen koncentrált, Németország, Spanyolország és Csehország együttesen az EU teljes személygépkocsi-gyártásának 63 százalékát adja. Ebből Németország összesen 2 millió 100 ezer autót gyártott, 4,4 százalékos növekedés mellett. Ezt követi Spanyolország, Csehország, Franciaország és Szlovákia. Spanyolország esetében fontos kiemelni, a legyártott járművek száma 12 százalékkal csökkent az előző évhez képest, 934 414 darabra. Nagyon régóta ez az első alkalom, hogy a spanyol termelés egymillió jármű alá esett.
Az unióban működő gyártók együttesen a piac 74 százalékát látták el, a Kínában gyártott autók ma már az uniós eladások 6 százalékát teszik ki, ami az ACEA szerint rávilágít a kínai márkák növekvő versenyképességére és az import növekvő szerepére.
Tavaly még ez az arány kisebb volt, ami alátámasztja, hogy a kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai autópiacból, és ezzel együtt egyre nagyobb veszélyt is jelentenek. Mindez egyébként az EU kereskedelmi teljesítményében is jól látszik. Míg a Kínából érkező import nőtt, addig a Kínába irányuló export meredeken, 42 százalékkal csökkent.
Hazánkról is konkrét adatokat közölt az ACEA. A szövetség szerint 2025 első felében 218 823 autót gyártottak a magyarországi gyárak, ami 7,2 százalékos visszaesés 2024 azonos időszakához képest, és 15,5 százalékos 2023-hoz képest. Ez egyébként megmagyarázza azt, hogy miért láttuk az elmúlt másfél évben a magyar ipari termelés lefulladását, legutóbb augusztusban közölt csalódást keltő adatokat a KSH.
Ez azonban semmit sem von le abból, hogy Magyarország jelenleg a hetedik legnagyobb gyártónak számít az unióban, ráadásul megelőzzük a komoly autóipari hagyományokkal rendelkező Olaszországot is.
Igaz, ez főként az olasz autóipar összeomlásával magyarázható. A Ferrari és a Fiat hazájában idén 33,4 százalékkal zuhant a termelés éves szinten, ami 136 229-es legyártott mennyiséget jelent. 2023-hoz viszonyítva pedig egészen drámai visszaesést, szabályos összeomlást látunk, akkor fél év alatt közel 300 ezer autót állították elő. Tehát az olasz autóipar teljesítménye ma a két évvel ezelőttinek kevesebb mint a felére csökkent.
Bár a gyatra magyar termelési adatok mögött rendre a német ipar problémáit és az alacsony megrendelésállományt emelik ki az elemzők, ennek ellentmond az ACEA adatsora. Németországban az év első felében nőtt a legyártott gépjárművek száma 4,4 százalékkal, és meglepő módon még 2023-hoz képest sem látni érdemi visszaesést.
Hogy a magyar autóipar mégis ilyen gyenge számokat produkál, abban szerepet játszhat a reexport, illetve az európai gyártók piacvesztése Kínában.
Lényegében azt szenvedik meg a hazai autógyárak is, hogy Európa egyre jobban kiszorul a kínai piacokról.
Hazánkban jelenleg a Mercedes, a Suzuki és az Audi gyárt személygépjárműveket, a három autóipari cég együttes kapacitása 500-550 ezerre tehető. Ennek azonban az elmúlt évek keresleti nehézségei, valamint az autóipari átállás miatt egy jelentős része kihasználatlan maradt. Már tavaly év elején a hazai kapacitáskihasználtság rendkívül alacsony, 70 százalék volt a feldolgozóiparban, és semmi nem utal arra, hogy azóta ez érdemben javult volna.
Ugyanakkor a következő hónapokban látványos javulás állhat be a magyar autógyártás teljesítményében. Nemrégiben átadták át a BMW-gyárat, a debreceni üzemben október végén kezdődhet meg a sorozatgyártás. Majd ezt követően, valamikor a jövő év első felében a BYD első európai gyára is elkészülhet Szegeden.
A Magyarországon jelen lévő öt nagy gyár együttes kapacitása néhány éven belül elérheti és meghaladhatja az egymilliót.
Ezzel hazánk piaci részesedése szinte biztosan erősödni fog, ami a legutóbbi gyártási adatok alapján a negyedik-ötödik helyre lökhet minket az unióban a legyártott autók mennyiségében. A magyar autógyártás jövője mellett szól, hogy itt a legfejlettebb autóipari technológiákról beszélhetünk, amelyek szinte egy az egyben az elektromos átálláshoz kapcsolódnak.
