Egyre reménytelenebb helyzetben az európai autóipar, amely továbbra is megszenvedi a kínai gyártók térhódítását és a keresleti bizonytalanságokat – ez derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legújabb globális jelentéséből . A szövetség friss adatai szerint 2025 első felében az Európai Unió országaiban 5,9 millió autót gyártottak le, ami 2024-hez képest 2,4 százalékos, 2023-hoz viszonyítva már 8,3 százalékos visszaesést takar. Az európai ipar gondjai a magyar autóipart is magukkal rántották.

Itt a jelentés a magyar autóiparról: pontosan kiderült, milyen állapotban vannak a nagy gyárak – Szlovákia félelmetes, a svédek irigykedhetnek / Fotó: Dudar Szilárd / Mercedes-Benz Manufacturing

Magyar autóipar: Európa lemaradt, Kína robog

A globális autópiacok vegyes trendeket mutattak 2025 első felében. A világméretű regisztrációk 5 százalékkal, 37,4 millió darabra emelkedtek, ami elsősorban Kína robusztus, 12 százalékos növekedésének, illetve a távol-keleti ország roncsautóprogramjának köszönhető. Észak-Amerikában eközben szerény, 2,5 százalékos növekedést regisztráltak.

Ezzel szemben Európa egyértelműen lemaradt: az összesített regisztráció 2,4 százalékkal, az EU piaca pedig 1,9 százalékkal esett vissza, pedig Törökország, az EFTA-országok és az Egyesült Királyság némi stabilitást mutatott.

Az EU autógyártása erősen koncentrált, Németország, Spanyolország és Csehország együttesen az EU teljes személygépkocsi-gyártásának 63 százalékát adja. Ebből Németország összesen 2 millió 100 ezer autót gyártott, 4,4 százalékos növekedés mellett. Ezt követi Spanyolország, Csehország, Franciaország és Szlovákia. Spanyolország esetében fontos kiemelni, a legyártott járművek száma 12 százalékkal csökkent az előző évhez képest, 934 414 darabra. Nagyon régóta ez az első alkalom, hogy a spanyol termelés egymillió jármű alá esett.

Az unióban működő gyártók együttesen a piac 74 százalékát látták el, a Kínában gyártott autók ma már az uniós eladások 6 százalékát teszik ki, ami az ACEA szerint rávilágít a kínai márkák növekvő versenyképességére és az import növekvő szerepére.

Tavaly még ez az arány kisebb volt, ami alátámasztja, hogy a kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai autópiacból, és ezzel együtt egyre nagyobb veszélyt is jelentenek. Mindez egyébként az EU kereskedelmi teljesítményében is jól látszik. Míg a Kínából érkező import nőtt, addig a Kínába irányuló export meredeken, 42 százalékkal csökkent.

Magyarországon több autót gyártanak már, mint Olaszországban

Hazánkról is konkrét adatokat közölt az ACEA. A szövetség szerint 2025 első felében 218 823 autót gyártottak a magyarországi gyárak, ami 7,2 százalékos visszaesés 2024 azonos időszakához képest, és 15,5 százalékos 2023-hoz képest. Ez egyébként megmagyarázza azt, hogy miért láttuk az elmúlt másfél évben a magyar ipari termelés lefulladását, legutóbb augusztusban közölt csalódást keltő adatokat a KSH.

Ez azonban semmit sem von le abból, hogy Magyarország jelenleg a hetedik legnagyobb gyártónak számít az unióban, ráadásul megelőzzük a komoly autóipari hagyományokkal rendelkező Olaszországot is.

Igaz, ez főként az olasz autóipar összeomlásával magyarázható. A Ferrari és a Fiat hazájában idén 33,4 százalékkal zuhant a termelés éves szinten, ami 136 229-es legyártott mennyiséget jelent. 2023-hoz viszonyítva pedig egészen drámai visszaesést, szabályos összeomlást látunk, akkor fél év alatt közel 300 ezer autót állították elő. Tehát az olasz autóipar teljesítménye ma a két évvel ezelőttinek kevesebb mint a felére csökkent.