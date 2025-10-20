Nehéz értelmezni az európai autópiac történéseit, ahonnan az utóbbi időben egymásnak ellentmondó hírek érkeznek. Az európai autóipar szövetség, az ACEA szerint 2025 első fél évében – miközben az Európai Unió országaiban 5,9 millió autót gyártottak le, 2,4 százalékkal kevesebbet, mint egy éve – a német járműgyártás kibocsátása meglepő módon 4,4 százalékkal nőtt. Ebben közrejátszik a vámháború is, márciusban ugyanis a közelgő vámokra válaszul a német autógyártók látványosan felpörgették a termelésüket. Hogy valóban ez magyarázza-e a vártnál jobb adatokat, nem tudni, mindenesetre erősen árnyalja a képet, amit eddig gondoltunk a német és a magyar autóiparról.

Elmagyarázzuk, hogy miért Kína vágta taccsra a magyar autóipart, és miért épp a BYD lehet a nagy megmentő / Fotó: Vémi Zoltán

Magyar autóipar: a német kivitel már sokkal rosszabbul néz ki, főleg Kína felé

Látszólag jó formában van a német gazdaság húzóágazata, ennek azonban több tény is ellentmond. Az ACEA szerint az év első felében Magyarországon 218 ezer járművet gyártottak le a döntően német tulajdonú autógyártók, ami éves szinten 7 százalékos, 2023-hoz viszonyítva már 15 százalékos visszaesés. Furcsa módon tehát a magyar járműipar nem tud profitálni abból, hogy Németországban eközben életjeleket mutatott az ágazat.

Az ellentmondásra magyarázatot a külkereskedelmi adatokban találhatunk. Annak ellenére, hogy a német járműipar meglepően jó számokat hozott, ez kivitelben nem tükröződik, sőt. A Kínába irányuló német autóexport 43,9 százalékkal, mindössze 4 milliárd dollárra zuhant szeptember végéig, szemben a korábbi 7 milliárd dollárral.

A magyar járműipari adatok kapcsán fontos megjegyezni, hogy bár pontos számok nem állnak rendelkezésre, kifejezetten magas lehet a reexport, azaz valójában a Németországba irányuló kivitelünk egy jó része tovább megy Kínába. Így ha a távol-keleti országban csökken a kereslet a német autóipari termékek iránt, az visszahat a magyar járműgyártás teljesítményére.

Az igazi nagy csapást a német autóipar az új technológiák terén szenvedte el. Hiába nőtt a teljes elektromos autópiac 60 százalékkal, ennek semmilyen hasznát nem élvezik a német konszernek, amelyek regisztrációi eközben 21 százalékkal estek vissza. Azaz folyamatosan szorulnak ki a világ legnagyobb piacáról. Ha a három nagy német multit nézzük, még brutálisabb a visszaesés:

a VW és a BMW eladásai 37-37 százalékkal,

a Mercedesé pedig 58 százalékkal csökkentek az elektromos autóknál.

De az összeurópai eladások sem néznek ki jobban, az ACEA szerint az év első felében 42 százalékkal esett vissza az uniós járműgyártók kínai exportja. Ehhez jön hozzá, hogy a vámháború is már érezteti a hatását, az Amerikába irányuló export is több mint 10 százalékkal csökkent.