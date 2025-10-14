Örülünk annak, hogy ha idén a tavalyi alacsony számot meg tudjuk ismételni, nem ért minket meglepetésként – mondta a Világgazdaságnak Koji László, az Építőipar Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke az építőipar legfrissebb számairól. Ahogy beszámoltunk róla, augusztusban váratlanul beszakadt a magyar építőipar: a szezonálisan kiigazított adatok szerint az előző év azonos időszakához képest 13,6 százalékkal, míg júliushoz viszonyítva 11,2 százalékkal csökkent az ágazat teljesítménye. A leglátványosabb visszaesést az egyéb építmények szenvedték el, ahol a termelés volumene 34,8 százalékkal csökkent, ezzel még a 2021-es átlagtól is közel 40 százalékkal elmaradt.

Ezért fulladt le hirtelen a magyar építőipar: elmagyarázta az ágazat vezetője, hogy mi történt augusztusban / Fotó: Oleg Totskyi / Shutterstock (képünk illusztráció)

Magyar építőipar: augusztus a szerződéskötések ideje

Koji László hozzátette, hogy az augusztusi adatok fényében sem változtattak a korábbi prognózisukon, azaz továbbra is arra számítanak, hogy idén a stagnálás és 2 százalékos visszaesés között lehet az ágazat éves teljesítménye.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy veszélyes és félrevezető egyik hónapot a másikkal összehasonlítani és abból messzemenő következtetéseket levonni, mivel az építőiparban a hosszabb távú folyamatok a lényegesek.

„Egy átlagos projekt kétéves futamidejű és mi egy kicsit nagyobb távlatokban gondolkodunk” – tette világossá az ÉVOSZ elnöke, aki jelezte, hogy az augusztusi nagy mínusz beleillik a korábbi évek trendjébe. A nyár utolsó hónapja ugyanis általában egy rosszabb teljesítésű hónap szokott lenni júliussal vagy májussal összehasonlítva, miután a megrendelőik elmennek nyaralni. Ilyenkor szerinte nem érdemes számlázniuk sem, mivel a kifizetések is lassulnak.

Valójában azt történt, hogy a nagy értékű munkák befejeződtek, augusztus a szerződéskötések ideje volt

– indokolta Koji László, hogy miért láthattunk az egyéb építményeknél ekkora bezuhanást. Az építőiparon belül itt jelennek meg a nagy értékű állami infrastrukturális beruházások, mint a vasút- és közútfejlesztések. Ezek jelentős ingadozást hozhatnak az ágazat teljesítményében, ami a teljes statisztikai adatot érdemben befolyásolja. A tisztánlátást pedig nehezíti, hogy a KSH sem közli, hogy mi okozta a szektor visszaesését.