Brutális drágulást okozna a lemondás az orosz energiáról, ha Magyarország nem is a gázra épít

Húsz százalékkal emelkedne Magyarország energiaszámlája az orosz energiaembargó hatására – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára csütörtökön Szegeden.

Czepek Gábor elárulta a magyar energiapolitika prioritásait / Fotó: Czepek Gábor / Facebook

Czepek Gábor a Vidék energiája című szakmai fórumsorozatnak a szegedi ELI ALPS lézeres kutatóközpontban megrendezett állomásán azt mondta, az orosz energiaembargó brutális versenyképességi és rezsikihívást jelentene az országnak, és a zöldátmenet megvalósításától venné el a forrást.

A politikus hangsúlyozta, az energetikapolitikai döntéseket a józan ész alapján kell meghozni. A józan ész pedig azt mondja, az Ural típusú kőolaj olcsóbb, mint a Brent, a keleti gáz olcsóbb, mint a nyugati, két cső több, mint az egy.

Klímaváltozás: Magyarországon nem a gázról való lemondással lehet megvédeni a bolygót

Magyarország úgy gondolja, szén-dioxid-harcát nem gázfronton tudja megvívni, a gazdaság nincs olyan helyzetben, hogy lemondjon egy kedvező energiaforrásról, még akkor sem, ha ez elmúlt tizenöt évben rengeteget tett az energiadiverzifikáció érdekében.

Az államtitkár az elért eredményeket ismertetve kifejtette:

Magyarország az atom és a nap kettősségére építi energiapolitikáját.

A paksi üzemidő-hosszabbítás Közép-Európa legnagyobb átállási folyamata, az 500 milliárd forintos, tízéves munka eredményeként nem áll le 2032–36 között a négy meglévő blokk, hanem a 2050-es évek elejéig kiszolgálja a magyar villamosenergia-igényeket – közölte a politikus. „Továbbra is célunk az, hogy legyen egy második atomerőmű Magyarországon.”

Az elektrifikációnak és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésnek ma Magyarországon az atomenergia és a megújulók képezik az alapját. Míg 2010-ben 10 megawattnyi naperőmű-kapacitás működött az országban, jelenleg ez 8 ezer megawatt.

A villamos energia importaránya 40 százalékról 20 százalék alá csökkent, és Magyarország világelső a naperőmű-kapacitásnak az áramtermelésben betöltött 25 százalékos részesedésével.

Ha süt a nap, akkor is kell a gáz

A megújuló energiával való termelés azonban nem működik kiegyenlítő kapacitás nélkül. Ebből az MVM a legkorszerűbb CCGT-technológiát (kombinált ciklusú gázturbina) állítja üzembe 2027-ben 1500 megawatt kapacitással – ismertette a politikus.