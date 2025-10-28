Deviza
konjunktúra
Orbán Viktor
Gki
Századvég
bizalmi index
infláció
fogyasztás

Választások 2026: van egy tényező, amiről keveset beszélnek, pedig mindent eldönthet – itt a fordulat

Bekövetkezett az a fordulat, amelyre nagyon régóta várt a kormány: immáron stabilan emelkednek a konjunktúraindexek Magyarországon. Az őszre a GKI és a Századvég is másfél éves csúcsára mérte a hangulatot a magyar gazdaságban. Bár még mindig a négy évvel ezelőtti szint alatt vannak a bizalmi indexek, ha a következő hónapokban tovább javul a lakosság saját anyagi helyzetének megítélése, akkor az perdöntő lehet a 2026-os választásokon. A konjunktúramutatók az egyik legjobb választási előre jelző indexnek számítanak.
Járdi Roland
2025.10.28, 08:25
Frissítve: 2025.10.28, 09:40

Ha lassan is, de kezdenek lecsorogni a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedései az emberek hétköznapi életébe – ezt a következtetést lehet levonni a GKI és a Századvég felméréseiből. A két mértékadó kutatóintézet nemrégiben tette közzé felméréseit, amelyek egyaránt azt mutatják, hogy folyamatosan erősödik a lakosság és a vállalatok konjunktúraérzékelése, ami döntő lehet a 2026-os országgyűlési választások és persze a magyar gazdaság növekedése szempontjából.

magyar gazdaság
Ezért reménykedhet 2026-ban Orbán Viktor: mutatjuk, min múlhat a választási győzelme / Fotó: Tupungato / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Magyar gazdaság: hullámvasúton a bizalmi indexek

Nem kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy megállapítsuk, az elmúlt évek magas inflációja és a gazdaság stagnálása nyomot hagyott a lakosság gazdasági hangulatában. A mélypont 2022 októberében volt, ekkor a GKI-nál mínusz 52,7 ponton, a Századvégnél mínusz 29,9 ponton állt fogyasztói bizalmi index. Hiába emelkedtek a reálbérek mintegy 10 százalékkal, a kedvező trend 2024 elején mégis megtört. Ebben hozott újabb fordulatot 2025 nyara, azóta mindkét kutatóintézet ugyanazt méri.

Sőt, olyannyira javul a hangulat a magyar gazdaságban, hogy 2024 közepe, 13-14 hónapja óta nem volt ilyen bizakodó a magyar lakosság, mint az őszi hónapokban.

Ugyanakkor fontos jelezni, hogy továbbra is negatív értékekről beszélhetünk. Októberben a fogyasztói bizalmi indexet a Századvég mínusz 12,6, a GKI mínusz 25,6 százalékon mérte. Beszédes, hogy a 2022 márciusa óta eltelt bő három és fél év alatt a GKI háromszor, a Századvég mindössze négy alkalommal látta pozitívabban a lakossági várakozásokat. Ilyen tartós negatív hangulatot a magyar gazdaságban a GKI utoljára 2012–2013-ban mért. 

 

Az orosz–ukrán háború óta látják borúsan a jövőt a magyar vállalatok

Az elhúzódó pesszimizmus ugyanakkor nem független a gazdaság állapotától: a magyar gazdaság három éve stagnál, közben pedig kétszer is technikai recesszióba csúszott. Ezt tükrözi a vállalatok konjunktúraérzékelése is, amiben szintén látszik a pozitív fordulat. A Századvég októberi felmérése szerint a vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött (plusz 3,7 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így a vállalati mutató értéke mínusz 10,9 indexpontra javult. 

Az októberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a jövőre tervezett nagyobb értékű kiadások jelentették, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást

 – emelte ki a gazdaságkutató. A teljes képhez hozzátartozik, hogy magyar gazdaságpolitikának kijutott a bajból bőven az utóbbi években, 2023-ban még az erőtlen belső fogyasztás húzta vissza GDP-t, majd 2024-től Németország és a fő exportpartnereink szenvedése és a gyenge ipari teljesítmény. A Századvég egyébként az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalansággal indokolja a negatív értékeket. Szerintük a gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2–4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, és az európai konjunktúra is erősödni tud.

magyar gazdaság

A forint és a kormány jóléti programjai javíthatják a hangulatot

Két tényezőt érdemes kiemelni, ami magyarázza a javuló a gazdasági hangulatot. 

  1. Az egyik a kormány elmúlt hónapokban tett bejelentései, mint a családi adókedvezmény összegének 50 százalékos emelkedése, szja-mentes lett a gyed és csed, majd októbertől a háromgyermekes anyák adókedvezménye, és elindult az Otthon Start program. Talán ennek is köszönhető, hogy GKI szerint ugyan a lakosság elmúlt 12 hónapban mért helyzete alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai „érezhetően javultak” szeptemberhez képest. Hasonló következtetésre jutott a Századvég is, amely egyszerre mérte az anyagi helyzet és a gazdasági környezet megítélésének erősödését.
  2. A másik az inflációs várakozások alakulása. Ahogy említettük, az elmúlt évek fogyasztói hangulatára jelentősen rányomta a bélyegét a magas infláció. A Századvég éppen azt emeli ki, hogy „jelentős pozitív irányú elmozdulást” tapasztaltak a lakossági inflációs várakozásban. 

Bár a két jelentés nem említi meg, de az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forint, ami nemcsak az importárakon keresztül hűtötte az inflációt, de jó eséllyel pozitívan járulhatott hozzá a lakossági érzékelés javulásához.

Fontos tudni, hogy rövid távon is képes pozitívan befolyásolni a gazdasági érzékelést a forint árfolyama, illetve a benzin árváltozása. Mindkettő idén kedvező irányba mozdult el, míg a hazai fizetőeszköz az év eleje óta már 5 százalékkal, 390 forintra erősödött, addig a hazai üzemanyagárak is hónapok óta csökkennek. Október végén 570 forint körüli üzemanyagárakkal is találkozhattak az autósok, ami több mint 30 forinttal kisebb árszint tavaly októberhez képest.

Magyar gazdaság: a konjunktúraindexen sok minden múlik

A konjunktúramutatóknak nagy jelentőségeük van egy-egy választás előtt, ugyanis ha magasan vannak, tehát pozitívan látja a lakosság a saját pénzügyi helyzetét, akkor nagyobb valószínűséggel szavaznak a regnáló kormánypártokra.

Magyarországon ráadásul az elmúlt évtizedekben minden választást a megélhetés kérdése döntött el. 

Ha az emberek azt érzik, hogy javulnak a megélhetési körülményeik, akkor jó eséllyel a stabilitásra szavaznak. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a konjunktúramutatók négy évvel ezelőtt ilyenkor a mostani szintnél magasabban voltak. 

