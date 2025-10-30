Továbbra sem tud kitörni a stagnálás közeli állapotából a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel közölt adatai szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP a július és szeptember közötti három hónapban a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez képest stagnált. Mivel a második negyedévben még a GDP-bővülés éves bázison 0,3 százalékos, háromhavi alapon pedig 0,5 százalékos volt, így minimálisan gyorsult a növekedés.

Kiderült, milyen állapotban van a magyar gazdaság, megköszönhetjük Németországnak: itt a friss GDP-adat, meglepődtek az elemzők, de Nagy Márton aligha / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar gazdaság: sikerült elkerülni a legrosszabbat

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők konszenzusa 0,9 százalékos éves növekedést és negyedéves alapon stagnálást jelzett.

Az adat tehát elmaradt az elemzői várakozásoktól, ugyanakkor legalább sikerült elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. Korábban több elemző sem zárta ki korábban ennek lehetőségét.

A növekedés gyorsulásáról alkotott képet erősen árnyalja, hogy ez a tavalyi alacsony bázis eredménye. Éppen egy évvel ezelőtt került technikai recesszióba Magyarország, miután egymást követő két negyedévben zsugorodott a GDP. Ha a technikai recesszió veszélye ezúttal nem is állt fenn második, mivel a második negyedévben 0,5 százalékkal bővült a GDP, az adat így sem túl erős gazdasági aktivitásra vall. Főleg annak fényében, tavaly év végén még 3,4 százalékos éves átlagos GDP-növekedést és repülőrajtot várt a kormány, ehhez képest már áprilisra elengedte az idei növekedés céljait.

Jelenleg a kormány hivatalos prognózisa 1 százalékról szól, ám könnyen lehet, hogy ez is túl optimista, az elemzők és a jegybank 0,5-0,6 százalékos bővülést prognosztizálnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sem hagyott kétséget afelől, hogy a harmadik negyedéves GDP-adat nem lesz biztató. Az Indexnek adott interjújában hétfőn azt nyilatkozta, hogy a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál.

Az ipar alakulása előre látható volt, hiszen a német ipar augusztusban nagyot esett. A járműiparban például 18,5 százalékos mínusz volt a csökkenés az előző hónaphoz képest. Ez nálunk is érezhetően visszafogta a növekedést

– ismerte el a miniszter, aki 0,5 százalék körüli GDP-növekedést várt éves alapon.