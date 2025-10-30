Kiderült, milyen állapotban van a magyar gazdaság, megköszönhetjük Németországnak: itt a friss GDP-adat, meglepődtek az elemzők, de Nagy Márton aligha
Továbbra sem tud kitörni a stagnálás közeli állapotából a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel közölt adatai szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP a július és szeptember közötti három hónapban a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez képest stagnált. Mivel a második negyedévben még a GDP-bővülés éves bázison 0,3 százalékos, háromhavi alapon pedig 0,5 százalékos volt, így minimálisan gyorsult a növekedés.
Magyar gazdaság: sikerült elkerülni a legrosszabbat
A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők konszenzusa 0,9 százalékos éves növekedést és negyedéves alapon stagnálást jelzett.
Az adat tehát elmaradt az elemzői várakozásoktól, ugyanakkor legalább sikerült elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. Korábban több elemző sem zárta ki korábban ennek lehetőségét.
A növekedés gyorsulásáról alkotott képet erősen árnyalja, hogy ez a tavalyi alacsony bázis eredménye. Éppen egy évvel ezelőtt került technikai recesszióba Magyarország, miután egymást követő két negyedévben zsugorodott a GDP. Ha a technikai recesszió veszélye ezúttal nem is állt fenn második, mivel a második negyedévben 0,5 százalékkal bővült a GDP, az adat így sem túl erős gazdasági aktivitásra vall. Főleg annak fényében, tavaly év végén még 3,4 százalékos éves átlagos GDP-növekedést és repülőrajtot várt a kormány, ehhez képest már áprilisra elengedte az idei növekedés céljait.
Jelenleg a kormány hivatalos prognózisa 1 százalékról szól, ám könnyen lehet, hogy ez is túl optimista, az elemzők és a jegybank 0,5-0,6 százalékos bővülést prognosztizálnak.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sem hagyott kétséget afelől, hogy a harmadik negyedéves GDP-adat nem lesz biztató. Az Indexnek adott interjújában hétfőn azt nyilatkozta, hogy a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál.
Az ipar alakulása előre látható volt, hiszen a német ipar augusztusban nagyot esett. A járműiparban például 18,5 százalékos mínusz volt a csökkenés az előző hónaphoz képest. Ez nálunk is érezhetően visszafogta a növekedést
– ismerte el a miniszter, aki 0,5 százalék körüli GDP-növekedést várt éves alapon.
Az építőipar is csalódást keltett, továbbra is a fogyasztás húzza a növekedést
Bár a KSH a részletes adatokat csak később közli, annyit azért elárult, hogy a bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar gazdaságban nem csak az ipar, több szektor teljesítménye sem túl fényes. A kiskereskedelem augusztusban 2,4 százalékkal növekedett, ami kifejezetten szerény bővülést jelentett ahhoz a képest, a fogyasztás jelenleg a magyar gazdaság első számú motorja volt.
Az majd csak a részletes adatokból derülhet ki, hogy valóban így van-e, de minden jel arra utal, hogy még mindig kizárólag a fogyasztás jelent támaszt a GDP-növekedésnek.
De leginkább fájó az építőipar teljesítménye volt, amely augusztusban meglepetésszerű zuhanást produkált, egy hónap alatt az ágazat termelése 11,2 százalékkal csökkent. Ez elsősorban a nagy állami beruházások kifutásának eredménye, ugyanakkor nagy kérdés, hogy szeptemberben látunk-e bármiféle visszapattanást az ágazattól, és pótolják az elmaradt termelést a cégek, vagy egy alacsonyabb termelési színvonalra áll át az ágazat.
Főleg a német autóipar tesz be a magyar gazdaságnak
Valójában továbbra is az egyik legnagyobb problémája a magyar gazdaságnak a német exportkitettség. Ugyanis nem csak idehaza, hanem Németországban is brutálisan visszaesett az ipari termelés augusztusban. Egy hónap alatt 18,5 százalékkal zuhant, ami Destatis szerint az ilyenkor szokásos karbantartások eredménye, csakhogy ez sem jelenthet mindenre magyarázatot, tekintve, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta nem zuhant ekkorát a német lokomotív egy hónap alatt.
Ráadásul hiába lépett hivatalba májusban nagy reményekkel az új kormánykoalíció, a német gazdasági fordulatnak semmilyen jele nincs, sőt, hónapok óta záporoznak a negatívabbnál negatívabb hírek az autóiparból.
Augusztusban Merz kancellár ismerte el, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb állapotban van, mint egy évvel korábban gondolta. Németország szerinte jelenleg strukturális válságban van.
Mindez azért probléma számunkra, mert kivitelünk több mint negyede közvetlenül Németországba irányul, így ha a német gazdaság megbicsaklik, az azonnal érezteti hatását Magyarországon is. Ezt látjuk több mint másfél éve a gyenge ipari és a GDP-adatokban. Hiába pörög a belső fogyasztás, és emelkednek a reálbérek, mindez nem képes ellensúlyozni az erőtlen külső kereslet következményeit. A helyzet megértéséhez azt is látni kell, hogy a mostani európai konjunktúra a magyar növekedési modellnek sem kedvez. A magyar gazdaság, akárcsak a német, exportra termel, a magyar GDP-ben 75-80 százalékot képvisel az export. Tehát a külső kereslet függvénye, hogy képes-e magasabb fokozatba kapcsolni a növekedésünk.