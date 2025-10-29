Itt az új jóslat a GDP-ről: ítéletet mondtak az elemzők a magyar gazdaságról – csütörtökön minden kiderül

Gyorsulhatott a magyar gazdaság növekedése az elmúlt hónapokban, igaz, ez a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető, valójában továbbra is hiányoznak a lendületes növekedés feltételei – ez a kép rajzolódik ki a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők véleményéből. Csütörtökön közli a Központ Statisztikai Hivatal (KSH) a harmadik negyedéves GDP-adatokat, amelyek újabb képet adhatnak a magyar gazdaság állapotáról. Lapunk ez alkalomból elkészített konszenzusa szerint a bruttó hazai össztermék éves alapon 0,9 százakkal bővülhetett, negyedéves bázison viszont stagnálhatott (0,0 százalék). Ezzel összességében elemzők idén 0,6 százalékos, jövőre pedig 2,7 százalékos GDP-bővülést várnak.

Itt az új GDP-jóslat: ítéletet mondtak az elemzők a magyar gazdaságról / Fotó: Máthé Zoltán

Magyar gazdaság: sötétben tapogatóznak az elemzők

A harmadik negyedéves GDP-adat legnagyobb kérdése, hogy végre kikerült-e a stagnálás közeli állapotból a magyar gazdaság, vagy folytatódik az évek óta tartó hullámvasút. A 2022 közepe óta eltelt 12 negyedévből hétben is csökkent a GDP negyedéves alapon, ami kifejezetten erőtlen aktivitásra utal. A kormány ráadásul hiába várt a tavaly év végén falpattanást, ez nem jött be, sőt, az első negyedév kiábrándító számai után fennállt a veszélye annak, hogy visszacsúszik a technikai recesszióba a magyar gazdaság. A második negyedévben ezt sikerült elkerülni, miután negyedéves alapon 0,5 százalékkal, éves bázison pedig 0,3 százalékkal bővült a kibocsátás, de így is az a realitás, hogy nem 3,4 százalék lehet a növekedés, hanem 0,5-0,6, mint amivel a jegybank legutóbbi inflációs jelentésében számolt.

„Ez elég szerény bővülést jelentett, de legalább a technikai recessziót sikerült elkerülni. Ezúttal is valami hasonlóra számítok” – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint minimálisan növekedhetett a gazdaság teljesítménye negyedéves alapon, ami éves összevetésben 1,0 százalék körüli GDP-növekedést eredményezhetett az alacsony bázisnak köszönhetően. Tavaly épp a harmadik negyedévben esett vissza váratlanul, 0,4 százalékkal a gazdaság teljesítménye, így a bázisba bekerülve segíti a növekedés megugrását.