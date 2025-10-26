Több makrogazdasági adatról is közöl gyorstájékoztatót a jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A legfontosabb, a harmadik negyedéves bruttó hazai termék (GDP) október 30-án, csütörtökön jelenik meg.

A jövő héten kiderül, képes volt-e kilépni a saját árnyékából a magyar gazdaság / Fotó: Pezzetta Umbert

Magyar gazdaság: csütörtökön megismerjük a harmadik negyedéves GDP-t

Szerdán a külkereskedelmi forgalom szeptemberi adatai jelennek meg. Augusztusban a termék-külkereskedelmi aktívum 557 millió euró volt, az egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten:

a kivitel volumene 4,4 százalékkal,

a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól.

Csütörtökön a GDP harmadik negyedévi előzetes adatait ismerteti a KSH az első becslése alapján, azaz kiderül, hogy sikerült-e végre kilépnie három év stagnálásból a magyar gazdaságnak.

Az első két negyedév nem indult túl jól, nagy meglepetésre az első negyedévben 0,4 százalékkal esett vissza a gazdaság kibocsátása éves és 0,2 százalékkal negyedéves bázison. A második negyedév egy fokkal jobban sikerült, a bruttó hazai termék volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült, amivel sikerült elkerülni a technikai recessziót.

2025 első fél évében a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,1 százalékkal elmaradt a 2024 azonos időszakitól.

Turisztikai és ipari számokat is közöl a KSH

Augusztusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az idén január–augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.