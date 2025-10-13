Noha a magyar államadósság még mindig a legmagasabb, a magyar gazdaság egyensúlyi mutatói a legjobbak között van a régióban – erről beszélt Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusban kinevezett alelnöke, aki a jegybank megújult podcastjének volt a vendége vasárnap este. A szakember korábban a Deutsche Bank, majd 2019-től az Államadósság Kezelő Központ vezérizgatója volt, egészen idén márciusig.

Elárulta Varga Mihály jobbkeze, hogy miben a legjobb most a magyar gazdaság / Fotó: Vémi Zoltán

Magyar gazdaság: az egyik legjobb egyensúlyi mutatókkal rendelkezünk

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) korábbi vezetője hosszan beszélt a magyar gazdaságot érő kihívásokról, mint az inflációról, a növekedésről, vagy a bankrendszer likviditásáról. Az államadósság kapcsán Kurali Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes összevetni az unió adósságával a hazai adósságrátát, helyette referenciapontnak a hasonló fejlettségű és régiós országokat kell tekinteni, amit azzal indokolt, hogy az euró egy globális deviza, amely olyan nagy részt képvisel a világkereskedelemből, hogy portfoliókezelőknek, jegybankoknak tartaniuk kell eurós eszközöket.

"Az EU 80 százalék fölött államadósságát sokkal könnyebb finanszíroznia, mivel vannak olyan befektetők, akiknek muszáj tartaniuk az adósságot. Ez nem igaz, sem a lengyelekre, sem Magyarországra, sem a románokra, sem a csehekre, hiszen ezek nem globális tartalékdevizák" – fogalmazott az MNB alelnöke, hogy emiatt azt kell nézni, hogy a hozzánk hasonló fejlettségű országok hogy állnak.

Ebből a szempontból az összehasonlítás nagyon érdekes, mert egyensúlyi mutatók alapján Magyarország most az egyik legjobb. Az elsődleges hiánya a költségvetésnek, ami a kamatkiadásokon kívüli hiány, kis negatív vagy nulla körüli szinten van és a fizetési mérlegünk is pozitív

– emelte ki Kurali Zoltán, hozzátéve, hogy ezzel szemben a lengyeleknél nagyon nagy az elsődleges hiány és a fizetési mérleg is deficites, a románoknál pedig mindkettő óriási. Úgy látja, hogy a "flow" mutatók alapján jól állunk, viszont a "stock" mutatók alapján, mint az adósságállományunk már a legnagyobb. A hazai adósságfinanszírozást ugyanakkor segíti, hogy a lengyelek mellett nálunk az egyik legnagyobb a lakosság aránya az államadósságon belül, míg Romániában az alacsonyabb adósságszintet jóval nagyobb részben külföldi befektetők uralják.