Elárulta Varga Mihály jobbkeze, hogy miben a legjobb most a magyar gazdaság

Noha a magyar államadósság még mindig a legmagasabb, a magyar gazdaság egyensúlyi mutatói a legjobbak között van a régióban – erről beszélt Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusban kinevezett alelnöke, aki a jegybank megújult podcastjének volt a vendége vasárnap este. A szakember korábban a Deutsche Bank, majd 2019-től az Államadósság Kezelő Központ vezérizgatója volt, egészen idén márciusig.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) korábbi vezetője hosszan beszélt a magyar gazdaságot érő kihívásokról, mint az inflációról, a növekedésről, vagy a bankrendszer likviditásáról. Az államadósság kapcsán Kurali Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes összevetni az unió adósságával a hazai adósságrátát, helyette referenciapontnak a hasonló fejlettségű és régiós országokat kell tekinteni, amit azzal indokolt, hogy az euró egy globális deviza, amely olyan nagy részt képvisel a világkereskedelemből, hogy portfoliókezelőknek, jegybankoknak tartaniuk kell eurós eszközöket.
"Az EU 80 százalék fölött államadósságát sokkal könnyebb finanszíroznia, mivel vannak olyan befektetők, akiknek muszáj tartaniuk az adósságot. Ez nem igaz, sem a lengyelekre, sem Magyarországra, sem a románokra, sem a csehekre, hiszen ezek nem globális tartalékdevizák" – fogalmazott az MNB alelnöke, hogy emiatt azt kell nézni, hogy a hozzánk hasonló fejlettségű országok hogy állnak.
Ebből a szempontból az összehasonlítás nagyon érdekes, mert egyensúlyi mutatók alapján Magyarország most az egyik legjobb. Az elsődleges hiánya a költségvetésnek, ami a kamatkiadásokon kívüli hiány, kis negatív vagy nulla körüli szinten van és a fizetési mérlegünk is pozitív
– emelte ki Kurali Zoltán, hozzátéve, hogy ezzel szemben a lengyeleknél nagyon nagy az elsődleges hiány és a fizetési mérleg is deficites, a románoknál pedig mindkettő óriási. Úgy látja, hogy a "flow" mutatók alapján jól állunk, viszont a "stock" mutatók alapján, mint az adósságállományunk már a legnagyobb. A hazai adósságfinanszírozást ugyanakkor segíti, hogy a lengyelek mellett nálunk az egyik legnagyobb a lakosság aránya az államadósságon belül, míg Romániában az alacsonyabb adósságszintet jóval nagyobb részben külföldi befektetők uralják.
Az MNB alelnöke kitért a magyar gazdaság szerkezeti sajátosságaira is.
"El kell ismerni, hogy Magyarország jelentősen függ attól, hogy mi történik az exportpiacokon. Mi vagyunk az egyik legnyitottabbak, sokkal jobban ki vagyunk szolgáltatva, mint a lengyelek"
– mondta, hozzátette, Lengyelországnak van egy belső piaci, így vannak saját iparágaik és termelésük. Szerinte a 2008-as gazdasági válság után Magyarországon is fel lett ismerve, hogy magyar gazdaság összeszerelő üzem típusú szerkezettel rendelkezik. Ennek leküzdésére tett lépéseket is a gazdaságpolitika, de az egy hosszabb folyamat, mire a hatékonyan működő hazai vállalatok elég nagyok lesznek ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a régiós versenytársakkal.
Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak arra kell figyelnie, hogy olyan modellben képzelje el a jövőt, amiben hatékony vállalati szerkezet, egy magas hozzáadott értéket előállító, innovatív gazdaság képe bontakozik ki, elmozdulva az összeszerelő üzemektől, ami szerinte egy adekvát stratégia volt a 90-es évek végétől egészen a covidig.
Most valószínűleg ki kell találni valami újat
– jegyezte meg. Kurali Zoltán beszélt az inflációról is, úgy vélekedett, hogy újra kiszabadult a palackból, vagy "talán sosem lett igazán visszatuszakolva".
Annak ellenére, hogy a magyar költségvetési hiány idén lesz ötödik éve, hogy nagyobb, hogy meghaladja 3 százalékos maastrichti kritériumot, régiós viszonylatban egyáltalán nem kirívó. Míg Magyarország tavaly a GDP 4,9 százaléka volt, ami kétségtelenül magasabb, mint amivel a kormány eredetileg tervezett, addig a szomszédos országokban szinte mindenhol nagyobb számokat láttunk:
Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy idén is a jobbak között lehetnek a magyar egyensúlymutatók, ha valóban tartja magát a vállalásához Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szeptemberben a Reuters-nek adott interjújában 4 és 4,5 százalék közötti hiányról beszélt, ez még mindig magasabb, a 3,7 százaléknál, mint amit vállalt a kormány 2025-ös költségvetés elfogadásakor, ám a tárcavezető korábban több feltételt is megszabott, amiről nem hajlandó lemondani. Ilyen például, hogy minden évben csökkenteni kell a hiányt, az államadósságnak 74 százalék alatt kell maradnia és a kamatkiadások nélkül számított elsődleges egyenleg sem szállhat el. Ami utóbbit illeti, Romániában jelenleg 6 százalék körül van az elsődleges egyenleg, ami jelentős strukturális problémára utal.
