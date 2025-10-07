Nesze neked BMW-gyár: a magyar munkásokat semmibe veszi, robotokkal dolgoztatna a Tisza új üdvöskéje

Nem érdemes gyárakba beruházni, hiszen az leginkább a munkásoknak jó, és őket úgyis nemsokára kiváltják a robotok – ezt a meghökkentő nyilatkozatot tette a napokban a technológiai változások kapcsán Magyar Péter legújabb szakértője, Tanács Zoltán, írja az Ellenpont.hu.

Nesze Neked BMW-gyár: semmibe se nézi a magyar munkásokat a Tisza új üdvöskéje / Facebook

A robotizációban hisz a Tisza új embere

Magyar Péter programalkotási tanácsadója az elmúlt tíz évben meglehetősen speciális területekre szakosodott: az informatikára és a digitalizációra. Ezen belül is kiemelten foglalkozott a mesterségesintelligencia-megoldásokkal és a robotizációval. Bár többen is pozitívan vélekednek céges teljesítményéről, a Redditen is lehet ilyen véleményekkel találkozni, a tanácsadót ismerő forrás másképp látja a dolgokat.

Tanács „a mesterséges intelligencia és a robotizáció megszállottja”, rajong a digitális fejlődésért, amit – szerinte tévesen – mindenek elé helyez

– nyilatkozta egy ismerője „hideg technokrataként” jellemezve őt, aki távolságtartóan kezeli a küszöbönálló társadalmi és munkaerőpiaci robbanás emberi oldalát.

Úgy gondolja, hogy tanács alkalmatlan politikusnak, nem érti az emberek problémáit, így közéleti felbukkanása veszélyeket is rejthet magában. Főleg, hogy Magyar Péter egészen biztosan kulcspozícióban számítana rá a jövőben.

Végigtekintve eddigi pályafutásán, a tiszás tanácsadó valóban tett meghökkentő vagy legalábbis erősen érzéketlen kijelentéseket a témában.

Lejárt a munkások ideje Tanács Zoltán szerint

Januárban a Menedzsment és Controlling Portálnak adott interjújában elmesélte, hogy korábban részt vett egy külföldi megbeszélésen, amiről utólag kapott egy AI-eszközzel készített leiratot. Ettől teljesen el volt ragadtatva, hiszen gyorsan, egy perc alatt elkészült a dokumentum, amit aztán egy klikkeléssel bele tudott tenni a naptárába. Végül azt a következtetést vonta le, hogy racionálisan nézve el lehetne bocsátani az asszisztensek egy részét:

tehát arra, hogy valaki emlékeztetőt írjon vagy bármit ilyesmit csináljon, semmi szükség nincsen.

A beszélgetés más pontján is lenézően nyilatkozott az emberi munkaerőről. A vállalati, ügyfélszolgálati botok kapcsán például azt ecsetelgette, hogy azok „70 százalékkal gyorsabban válaszolnak mindenre, mint a hagyományos, emberi munkaerő”, így érdemes az új technológiát alkalmazni. Érzéketlenül hozzátette, hogy a technológiai változások következtében nagyon sokan fogják a munkájukat elveszteni, vagy máshogy csinálni, vagy kikopni a rendszerből, mert már nem tudják az új dolgokat megtanulni.