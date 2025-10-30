Óriási magyar siker: a világhírű lap is felfigyelt erre a két magyar vállalatra, ők a növekedés bajnokai
Két magyar vállalat is bekerült Európa 300 leggyorsabb növekedést leíró vállalata közé – derül ki a Financial Times és Statista közös kiadványából, amely idén másodjára rangsorolta a kontinens hosszú távú növekedési bajnokait. A teljes listát itt nézheti meg.
Magyar vállalatok a top 300-ban: a finnek az élen, de az olasz vállalatok tarolnak
A lista 300 olyan európai vállalatot tartalmaz, amelyek a 2014-től 2024-ig tartó tíz évben a legmagasabb összetett éves növekedési rátával rendelkeztek. A Financial Times kiemeli, hogy ezek a gazdasági társaságok egy nagyon nehéz időszakban tudtak figyelemre méltó eredményt felmutatni. Elég a Covid–19-világjárvány által kiváltott széles körű recesszióra, az orosz–ukrán háborúra és az azt követő hirtelen, meredek inflációemelkedésre gondolni.
Az idei lista élén a finn Virta Global végzett 87,44 százalékos összetett éves növekedési rátával, a társaság intelligens elektromos járműtöltési szolgáltatásokat nyújt. Az online szolgáltatások is alátámasztják a második helyen álló, litvániai székhelyű Hostinger sikertörténetét, a cég online tárhely- és weboldalkészítő eszközöket biztosít 4 millió ügyfélnek több mint 150 országban.
A listán Olaszország rendelkezik a legtöbb vállalattal, egészen pontosan 65 céggel. A második helyen az Egyesült Királyság áll 52 vállalattal, ezt követi Németország (47), Franciaország (46) és Spanyolország (29). Összesen 26 európai ország képviselteti magát.
A Lakógép Kft. és Cool4U a legjobbak között
Ami Magyarországot illeti, két, viszonylag ismeretlen nevű cég került be a legjobbak közé: a Lakógép Kft. és a Cool4U.
A 300-as lista elején, a 27. helyen végzett a Lakógép Kft. A 2011-es alapítású, az építőiparban jeleskedő cég éves összesített növekedés rátája 55,58 százalék. Ezzel a környező országok között a negyedik leggyorsabb bővülést produkáló cég lett tízéves távlatban.
A cég honlapja szerint olyan ipari beruházásokban működött közre, mint
- a gödi Samsung SDi,
- a dunaföldvári Pannonia Bio vagy
- a debreceni Ecopro akkumulátorgyár építése.
De nem szégyenkezhet a szarvasi székhelyű Cool4U sem, a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalat 27,1 százalékos éves növekedésével a 155. helyre került.
Nem először kerül fel a Financial Times listájára, az üzleti lap 2023-ban és 2024-ben is Európa ezer leggyorsabb növekedésű vállalata között tartotta számon.
Ezenkívül a Forbes Magazin pár éve a száz legértékesebb 100 százalékban magyar vállalat közé választotta be. A cég arról lehet sokaknak ismert, hogy a világ egyik legnagyobb lakossági klímagyártója, a Gree magyarországi vezérképviseletét látja el.
Erre volt elég a régióban a két magyar helyezés
A magyar cégeknek régiós bontásban sincs okuk a panaszra, Horvátországból csak egy, Csehországból és Szlovákiából kettő, Ausztriából négy vállalat került fel a listára. Az talán nem meglepő, hogy a legjobban a lengyel cégek szerepeltek kilenc vállalattal, az már annál inkább, hogy a románok mennyire jól teljesítettek: hat román vállalat is ott van Európa leggyorsabban növekvő cégei között.
A kiadvány készítői azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy Statista kutatóintézet által összeállított lista nem feltétlenül tükrözi az országok gazdaságának méretét, hanem inkább az innovációs képességüket és a gyorsan növekvő vállalataik hajlandóságát méri az elérhető pénzügyi információk alapján. Mivel sok gyorsan növekvő vállalat magántulajdonban van, és nem hozza nyilvánosságra részletes pénzügyi adatait, egy ilyen rangsor soha nem állíthatja magáról, hogy teljes.
Unikornisok is vannak már a magyar gazdaságban
Nem a mostani az első eset, hogy a brit üzleti lap felfigyel a magyar unikornis vállalatokra. Tavaly a 2019 és 2022 közötti százalékos árbevétel-növekedés szerint rangsorolta az európai gazdasági társaságokat, és ezek közül az első ezret tüntette fel. Ebbe a szűk körbe került be 13 magyar cég, közülük három a lista első száz helyére.
Az első a negyven országban több mint 10 ezer ügyféllel bíró tech startup, a Taxually Kft. lett. A vizsgált időszakban 318,6 százalékos növekedést tudott elérni, ami az FT listáján a 11. helyre repítette.
A második magyar cég a 18. helyet érte el a Financial Times listáján, ez az innovatív, fenntartható és környezetbarát konténerek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozó Continest Technologies Zrt., amelynek 282,9 százalékkal bővült az árbevétele. A top 100-ba még a logisztikai és konténerszállítmányozási szolgáltatásokat nyújtó United Shipping Hungária Kft. tudott bekerülni 191,4 százalékos növekedésével, ez a teljesítmény a 65. helyre volt elég.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is fogadta az cégek felső vezetőit, és hangsúlyozta, hogy a kormány munkája során számít a 13 leggyorsabban növekvő hazai cég javaslataira, meglátásaira is.