Nyíltan elmondták a magyar cégek: ez okozza a gazdaság megtorpanását

„Magyarországon közel 900 ezer vállalkozás működik, melyek 99 százaléka mikro-, kis- vagy közepes vállalkozás. Ezek a vállalkozások a magyar munkavállalók kétharmadának adnak munkahelyet” – közölte Fónagy János az MCC Jelentés a magyar vállalkozásról 2025 nevű sajtóeseményén.

Nyíltan elmondták a magyar vállalkozások: ez okozza a gazdaság megtorpanását / Fotó: Shutterstock

A nemzetgazdasági minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese hozzátette: a minisztérium és a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség is támogatta az MCC kutatását, amely országszerte számos magyar vállalkozás és érdekképviselet bevonásával készült el.

Az államtitkár elmondta, hogy

a jelenlegi makrogazdasági helyzet egy óvatosan javuló, de továbbra is kockázatokat rejlő környezet a vállalkozások számára.

A politikus szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az Európai Unió versenyképességének romlását, amely kihat a hazai cégekre is.

Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője elmondta, hogy összesen 2044 vállalkozás válaszait és 31 mélyinterjút használtak fel a kutatáshoz. Hozzátette, hogy a válaszadó cégek több mint fele 100 millió forint feletti árbevétellel működik.

Viharban is jó irányba – a magyar vállalkozások helyzete és tapasztalatai

Zulik Ákos, az MCC vezető oktatója, a Jelentés és a CEE Connectivity Hub programvezetője elmondta, hogy a válaszadók szerint a magyar gazdaság alapjai erősek:

a foglalkoztatás és a beruházások szintje,

a megtakarítási ráta magas,

a külkereskedelmi egyenleg pozitív,

az ország tőkevonzó képessége jó,

az állam költségvetése stabil.

Az MCC felmérése szerint azonban az is kiderült, hogy

a magyar gazdaság érzékeny, kitett a földrajzi pozíciója által, a kamatok megugrottak, a forint sokat gyengült, a költségvetés kamatterhei megemelkedtek, a beruházási aktivitás visszaesett.

A hatások eredőjeként a gazdasági növekedés megtorpant: az elmúlt évben alig ért be a pozitív sávba, a német növekedéssel volt a magyar gazdaság egy szinten.

Közölték azt is, hogy azok a vállalkozások, amelyek tudatosan fejlesztik termékeik egyediségét és minőségét, jobban teljesítenek a konkurenciánál.