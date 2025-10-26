Valamiért továbbra sem kapja meg a magyar vasút a hitelt, amit Lázár szerint Magyar Péter fúrt meg
Továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) egymilliárd eurós hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése már egy éve húzódik – ez derül ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebookra feltett videójából, amelyet még október 22-én osztott meg a politikus. A magyar vasút kritikus fejlesztése ezzel továbbra sem tud érdemben elindulni.
Magyar vasút: már több mint egy éve nem tud dönteni az EIB
Tavaly augusztusban jelentette be Lázár, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be a beruházási banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 900 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe a vasúttársaság. Ám hiába a nagy tervek, azóta mintha húzná a döntését az EIB, amire a miniszter meg is találta a magyarázatot. Szerinte egyértelműen a Tisza Párt miatt késlekedik a hitelbírálat, ezúttal is hasonló okra vezette vissza a döntés halasztását.
Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt
– mondta Lázár János, aki mindezt azzal indokolta, hogy ami Magyarországnak rossz, az láthatóan jó a Tisza Pártnak. Ugyanakkor szerinte ezzel valójában a magyar vasútnak és a magyar embereknek ártanak. Hangsúlyozta, hogy ez nagyon súlyos bűncselekmény, és Magyar Péter bűnt követ el az utasokkal és a magyarokkal szemben, az Európai Bizottság pedig ebben cinkos.
Lázár nem először beszélt arról, hogy a Tisza Párt próbálja megakadályozni a hitelfelvételt. Korábban a párt EP-képviselőjét, Kollár Kingát nevezte meg, aki szerinte a hitelkérelem elutasításáért lobbizott.
Pár hete még a sajtó is biztosra vette a pozitív döntést
Érdekes, hogy hetekkel ezelőtt pedig úgy tűnt, hogy áldását adja az EIB a hitelkérelemre. A Szabad Európa október 3-án írta meg, hogy várhatóan október 20-i ülésén az igazgatótanács támogatni fogja a hitelfelvételt.
Az EIB Menedzsment Tanácsa támogatja, hogy Magyarország egymilliárd eurós hitelhez jusson vasúti fejlesztésekre – írta a Szabad Európa.
Ráadásul a lap szerint a testület már korábban is támogatásáról biztosította a magyar kérést, így nem világos, hogy végül miért nem született ezúttal döntés, illetve az sem, hogy milyen feltételeket szab meg az EIB. A Szabad Európa szerint ilyen lehet, hogy Mészáros Lőrinc nem indulhat az EIB-hitelből finanszírozott vasútfejlesztésekben. Azonban kérdéses, hogy milyen alapon hozhatna meg egy ilyen döntést a bank, főleg, hogy ezzel kiszorítaná a magyar szereplőket, végeredményben csak külföldiek valósíthatnák meg a beruházásokat.
Ezek a fejlesztésekre valósulnának meg a hitelből
A hiteldöntés húzódása azért is különösen fájó, mert idén megkezdődhetett volna több fontos vasútvonal, például a
miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása a hitelből.
A fejlesztésekre pedig óriási szükség is van. Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források. A januári Közlekedési Infón Lázár még bizakodó volt a Beruházási Bankkal folytatott tárgyalások kapcsán, akkor azt mondta, hogy új szakaszba léptek ezek a tárgyalások.
Hogy milyen konkrét fejlesztések valósulhatnának meg, azt korábbi cikkünkben is bemutattuk. Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese tette közzé a Közlekedéstudományi Egyesület április 10-i bükfürdői konferenciáján, ahol a felújítások pontos listáját is ismertették. Az EIB-projektek prioritási sorrendben vannak feltüntetve:
- Központi forgalomirányítás fejlesztése 4 vonalon. Ezek 70-es (Budapest–Vác–Szob, 80-as (Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely), 100a (Budapest–Cegléd Szolnok) és 140-es (Cegléd–Kecskemét–Szeged)
- 140-es vonalon Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező vasútvonal korszerűsítése
- A 30-ason a Székesfehérvár–Lepsény pályafelújítás
- A 20-as vonalon Veszprém–Boba pályafelújítás
- Gubacsi híd rekonstrukciója
- Városligeti elágazás–Kőbálya-Kispest–Vecsés, Monor–Albertirsa pálya-korszerűsítése, illetve ETCS2 kiépítése Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest között
- Az 1-es vonalon Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése
- 7 + 1 transzformátor-alállomás fejlesztése az 1-es, 40-es és 80-as vonalakon
- A 142-esen Dabas–Lajosmizse–Kecskemét vonal villamosítása és elővárosi fejlesztése
- Székesfehérvár–Poprác távközlés, erősáram és biztosítóberendezés fejlesztése
- Hatvan–Füzesabony egyszerűsített korszerűsítése
- Eszközbeszerzés, munkagépek
- Szolnoki állomás pályafelújítás
A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. Többek között renoválnák Esztergom Kertváros, Martonvásár, Balmazújváros, Villány, Tokaj és Várpalota állomásokat.