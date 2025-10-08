Hivatalos: Magyarország messze lekörözi a világot, van mit tanulni tőlünk

Az Ember nemzetközi think-tank évközi jelentése változatlanul a globális mezőny legelejére helyezi hazánkat, Magyarországon az idei első fél évben közel 30 százalékot tett ki a naperőművek részesedése a villamosenergia-termelésből – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán szerdán.
A magyar mutató a 8,8 százalékos világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat négy évvel korábban még csak 11,3 százalék volt.
A zöldenergia még hatékonyabb hasznosítása érdekében a kormány a jövőben is támogatja az energiatárolói képességek megerősítését – jelezte a tárca.
Szeptember elejére már több mint 9 gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye Magyarországon. 2015 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára a zöldenergia-termelői kapacitás. A tiszta és olcsó energiahordozók térnyerése hozzájárul az importkitettségek csökkentéséhez, erősíti az ellátás biztonságát – hangsúlyozta bejegyzésében az EM.
A látványos napelemes előretörés kiaknázásához még több energiatárolóra van szükség. A kormány a már meghirdetett programokban összesen 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló pályázata, amely 50 milliárd forintos keretösszeggel ösztönöz ipari energiatárolók létesítésére. A programcsomag a kiegyensúlyozottabb megújuló-erőművi állomány kialakítása érdekében a többi között segíti a biogáz-biometán és a földhő fokozott hasznosítását, a távhőrendszerek zöldítését is – hívta fel a figyelmet a tárca.
Csapdahelyzet: hiába süt többet a nap, még a hazai napelemek is megszenvedhetik a klímaváltozást
A nyári napsugárzás mennyisége már nem sokat nő a jövőben, ugyanakkor a pesszimista forgatókönyv szerint az egyre forrósodó nappalok visszafogják a napenergiából kinyerhető áram mennyiségét.
