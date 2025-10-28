Magyarország mindenért visszavág Ursula von der Leyennek: új szövetségesi rendszert épít Orbán Viktor, ami egyszer már rémálom volt Brüsszelnek

Magyarország Csehországgal és Szlovákiával szeretne összefogni, hogy az EU-n belül egy Ukrajnával szembeni szövetséget hozzon létre – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök vezető politikai tanácsadója a Politicónak.

Ursula von der Leyen nem fog örülni, ha megtudja: Magyarország összefog Ukrajna ellen két további EU tagországgal. / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Orbán reméli, hogy összefoghat Andrej Babissal, akinek jobboldali populista pártja megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy összehangolják álláspontjukat az EU-vezetők találkozói előtt, többek között csúcstalálkozó előtti megbeszéléseken – mondta a tanácsadó.

Orbán Balázs nyilatkozott az összefogásról

Bár egy szilárd politikai szövetség még messze van, a szövetség megalakítása jelentősen akadályozhatja az EU erőfeszítéseit Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására.

Úgy gondolom, hogy ez bekövetkezik és egyre láthatóbbá is fog válni

– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, amikor az ukrán-szkeptikus szövetségnek az Európai Tanácsban blokként való fellépésének lehetőségéről kérdezték.

A migrációs válság idején nagyon jól működött. Így tudtunk ellenállni

– mondta az úgynevezett Visegrádi Négyekről, amely szövetség Magyarországból, Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból.

Miért fognának össze újra?

Az akkori lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki vezette a szövetség legnagyobb tagját, a V4 csoportot, amely családbarát politikát és az EU erős külső határait támogatta, és ellenezte a migránsok kötelező áthelyezését a tagállamok között. A visegrádi négyek szövetsége Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után felbomlott, mivel Lengyelország Moszkva iránti kemény álláspontot képviselt, míg Magyarország ellentétes álláspontot foglalt el.

Nem csak Magyarországnak van elege

Az új visegrádi szövetségnek három, nem pedig négy tagja lenne. Lengyelország jelenlegi jobboldali miniszterelnöke, Donald Tusk, határozottan Ukrajna-párti, és nem valószínű, hogy bármilyen szövetségre lépne Orbánnal.

Fico és Babis azonban osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos véleményét, és a gazdasági nyomásgyakorlás helyett a Moszkvával való párbeszédet szorgalmazzák.

Babist bírálják azért, mert nyilvánosan szkeptikusan áll a Kijevnek nyújtandó további európai támogatáshoz. Csehország jelenlegi külügyminisztere a POLITICO-nak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy Babis Orbán "bábjaként” fog fellépni az Európai Tanács ülésén.