Magyarország mindenért visszavág Ursula von der Leyennek: új szövetségesi rendszert épít Orbán Viktor, ami egyszer már rémálom volt Brüsszelnek

Magyarország Csehországgal és Szlovákiával szeretne összefogni, hogy az EU-n belül egy, a jelenlegi Ukrajna-politikával szembeni szövetséget hozzon létre – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója a Politicónak.

Ursula von der Leyen nem fog örülni, ha megtudja: Magyarország összefog Ukrajna ellen két további EU-tagországgal / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

A magyar kormány reméli, hogy összefoghat Andrej Babissal, akinek jobboldali pártja megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy összehangolják álláspontjukat az EU-vezetők találkozói előtt, így a csúcstalálkozók előtt is.

Orbán Balázs nyilatkozott az összefogásról

Bár egy szilárd politikai szövetség még messze van, a szövetség megalakítása jelentősen akadályozhatja az EU erőfeszítéseit Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására.

Úgy gondolom, hogy ez bekövetkezik, és egyre láthatóbbá is fog válni

– mondta Orbán Balázs, amikor az ukránszkeptikus szövetségnek az Európai Tanácsban blokként való fellépésének lehetőségéről kérdezték.

A migrációs válság idején nagyon jól működött. Így tudtunk ellenállni

– mondta a Visegrádi Négyekről, amely szövetség Magyarországból, Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból áll.

Miért fognának össze újra?

Az akkori lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki vezette a V4-csoportot, amely családbarát politikát és az EU erős külső határait támogatta, és ellenezte a migránsok kötelező áthelyezését a tagállamok között. A visegrádi négyek szövetsége Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után felbomlott, mivel Lengyelország Moszkvával szembeni ellenéges álláspontot képviselt, míg Magyarország ezzel nem értett egyet.

Nem csak Magyarországnak van elege

Az új visegrádi szövetségnek viszont három, nem pedig négy tagja lenne. Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke, Donald Tusk határozottan Ukrajna-párti, és nem valószínű, hogy bármilyen szövetségre lépne Orbán Viktorral.

Fico és Babis azonban osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos véleményét, és a gazdasági nyomásgyakorlás helyett a Moszkvával való párbeszédet szorgalmazzák.

Babist bírálják azért, mert nyilvánosan szkeptikusan áll a Kijevnek nyújtandó további európai támogatáshoz. Csehország jelenlegi külügyminisztere a Politicónak adott interjúban egyenesen arra figyelmeztetett, hogy Babis Orbán „bábjaként” fog fellépni az Európai Tanács ülésén.