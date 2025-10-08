Sokkoló hír, oda minden remény: eladja az amerikai óriáscég a legendás magyarországi gyárát – itt a bizonyíték, bárki megnézheti

Három évtized után lezárul egy korszak Orosházán: a város legendás síküveggyára, a Guardian Orosháza hivatalosan is eladó. Az egykor Kelet-Európa első modern floatüveg-üzemeként működő magyarországi gyár most ingatlanhirdetésben keres új tulajdonost, ami gyakorlatilag a cég történetének végét jelzi hazánkban.

Sokkoló hír, oda minden remény: eladja az amerikai óriáscég a legendás magyarországi gyárát / Fotó: Mediaworks

A Guardian 1991. február 3-án indította el az első síküvegtáblát gyártó sorát Orosházán, ezzel forradalmi technológiát hozva Kelet-Európába. A vállalat a rendszerváltás utáni ipari modernizáció egyik szimbóluma lett: termékei évtizedeken át építészeti látványosságokhoz, irodaházakhoz, bevásárlóközpontokhoz és energiahatékony lakóépületekhez szolgáltatták az üveget. A Guardian üzem akkoriban több száz embernek adott munkát, és meghatározó szerepet játszott a Békés megyei gazdaságban – számolt be róla a Beol.

Az elmúlt évek azonban egyre nehezebb helyzetbe sodorták a gyárat. A 2022-es energiaválság idején a vállalat már ideiglenesen leállította az üvegolvasztó kemencét, úgynevezett „lehűtést” végrehajtva a termelésen. A cég akkor úgy fogalmazott:

Az újraindítás akkor történhet meg, amikor a földgázárak és a kereslet ismét lehetővé teszik.

A gyár részben még működött – a bevonó- és laminálósorokon folyt a munka –, ám a fő tevékenységet, a floatüveg-gyártást nem tudták gazdaságosan újraindítani. A magas energiaárak, az alacsony kereslet és az európai építőipar megtorpanása együttesen pecsételték meg az üzem sorsát.

A most felbukkant ingatlanhirdetés már a végső pontot jelenti: a Guardian eladásra kínálja orosházi telephelyét. A hirdetés szerint az ipari létesítmény modern infrastruktúrával, jelentős alapterülettel és jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, vagyis akár új befektetők, ipari szereplők számára is vonzó célpont lehet – ha sikerül vevőt találni egy ekkora méretű, ipari létesítményre.

A bezárás híre különösen érzékenyen érinti Orosháza lakosságát, hiszen

a magyarországi gyár a város egyik legfontosabb munkáltatója volt.

A Guardian Glass Orosháza neve hosszú időn át egyet jelentett a minőségi síküveggel – most azonban egy korszak zárul le.