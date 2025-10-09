A Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig bárhova eljuthatunk a MÁV segítségével — felkészült az őszi európai kirándulásokra a MÁV csoport

Amikor valaki a vonatot választja, egyúttal felelősségteljes döntést is hoz: a vasút a szárazföldi közlekedési formák közül a leginkább fenntartható, hiszen a közlekedési szektor szén-dioxid-kibocsátásának mindössze elenyésző, 0,4 százalékáért felel az EU-ban — közölte a MÁV csoport.

Nemzetközi utazásokra is indulhatunk a környező országokba a MÁV csoport vonataival / Fotó: Jászai Csaba

A nagyfokú villamosításnak köszönhetően jóval alacsonyabb a környezeti terhelés, amely egy magyarországi felmérés szerint akár 70 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást eredményezhet egy azonos távolságon megtett személyautós utazáshoz képest. A vasút emellett nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is, az éjszakai járatok révén még a kontinensen belüli utazások esetében is: az utasok ezeknek köszönhetően az út egy részét ágyban töltve, másnap reggel kipihenve érkezhetnek meg a városközpontokban található célállomásukra, elkerülve természetesen a dugókat és a parkolási nehézségeket is.

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-videóban nyilatkozott a nemzetközi vonalakban rejlő kirándulási lehetőségekről.

A csoport felhívta a figyelmet, hogy a kényelem, a biztonság és a kedvező árak mellett a környezetvédelem szempontjait is vegyék figyelembe, és válasszák a vasutat következő külföldi utazásukhoz. A vasút választásával mindenki hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

Különleges vonatok forradalmasítják a távmunkát – hatékonyan végigdolgozhatjuk a hosszú utazást

Páratlan a MÁV kínálata nemzetközi úti célokból

A szomszédos országok és közeli nagyvárosok irányába sűrűn közlekednek a MÁV csoport vonatai.

Bécs gyorsan és kényelmesen elérhető, ahova a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 26 eurótól kaphatók. A kedvező jegyár és az óránkénti közlekedés eredménye egyértelmű: tavaly közel 765 ezren választották a vasúti utazást a szomszédos fővárosba. Érdemes azonban tovább is utazni Ausztriában, Linzbe most kedvezményes jegyek vásárolhatók osztálykirándulást tervezők számára. A kedvezményes jeggyel 50 fős csoport felett már 80 euróért lehet megfordulni a jövő osztrák városából, de kisebb csoportok is olcsóbban vonatozhatnak.

gyorsan és kényelmesen elérhető, ahova a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 26 eurótól kaphatók. A kedvező jegyár és az óránkénti közlekedés eredménye egyértelmű: tavaly közel 765 ezren választották a vasúti utazást a szomszédos fővárosba. Érdemes azonban tovább is utazni Ausztriában, osztálykirándulást tervezők számára. A kedvezményes jeggyel 50 fős csoport felett már 80 euróért lehet megfordulni a jövő osztrák városából, de kisebb csoportok is olcsóbban vonatozhatnak. Pozsony átszállás nélkül, kétóránként 2,5 óra alatt érhető el. Ide a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 19 eurótól kaphatók. A szlovák főváros a második legnépszerűbb desztináció vasúton: több mint 200 ezren utaztak ide.

átszállás nélkül, kétóránként 2,5 óra alatt érhető el. Ide a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 19 eurótól kaphatók. A szlovák főváros a második legnépszerűbb desztináció vasúton: több mint 200 ezren utaztak ide. Prága nappali és éjszakai vonattal is megközelíthető, nappali utazáshoz jegyek 26 eurótól érhetők el, és kétóránként indulnak a szerelvények, míg az éjszakai fekvőhelyes kocsiban 58 eurótól utazhatunk oda-vissza. Csehországi utazásukhoz tavaly 160 ezren választották a MÁV járatait.

nappali és éjszakai vonattal is megközelíthető, nappali utazáshoz jegyek 26 eurótól érhetők el, és kétóránként indulnak a szerelvények, míg az éjszakai fekvőhelyes kocsiban 58 eurótól utazhatunk oda-vissza. Csehországi utazásukhoz tavaly 160 ezren választották a MÁV járatait. Németország népszerű nagyvárosaiba, Münchenb e és Berlinbe is naponta közlekednek közvetlen járatok. A kétóránként elérhető Münchenbe a MÁV csoport és az ÖBB által közösen üzemteltetett railjet vonatokkal több mint 140 ezren utaztak tavaly. Berlinbe Budapestről napi egy nappali és egy éjszakai vonat indul, a Hungária EuroCityn az Utasellátó étlapjának kínálatát is megkóstolhatjuk útközben. Tavaly 44 ezren utaztak Budapest és Berlin között, ebből 22 ezren választották éjszakai járatainkat.

e és is naponta közlekednek közvetlen járatok. A kétóránként elérhető Münchenbe a MÁV csoport és az ÖBB által közösen üzemteltetett railjet vonatokkal több mint 140 ezren utaztak tavaly. Berlinbe Budapestről napi egy nappali és egy éjszakai vonat indul, a Hungária EuroCityn az Utasellátó étlapjának kínálatát is megkóstolhatjuk útközben. Tavaly 44 ezren utaztak Budapest és Berlin között, ebből 22 ezren választották éjszakai járatainkat. Bécsen és Innsbruckon keresztül juthatunk el vonattal Zürichbe . A Svájc legélhetőbb városának tartott település ugyancsak elérhető több nappali railjetjárattal, valamint az éjszaka közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonattal. A svájci járatokat 18 ezren vették igénybe tavaly, ebből 10 ezren utaztak éjszakai vonattal.

. A Svájc legélhetőbb városának tartott település ugyancsak elérhető több nappali railjetjárattal, valamint az éjszaka közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonattal. A svájci járatokat 18 ezren vették igénybe tavaly, ebből 10 ezren utaztak éjszakai vonattal. A Varsóba, Lengyelországba utazók kedvező áron válthatnak Start Europa jegyet. A naponta közlekedő Báthory EuroCityvel meglátogathatjuk Krakkót is, és az út során igénybe vehetjük az Utasellátó szolgáltatásait is. Nappal 20 ezren utaztak Lengyelországba, 7 ezren éjszakai vonattal.

Csak a nyárnak van vége, nem a kirándulószezonnak

A nyári szezon ugyan már véget ért, de idén is rendkívül népszerűek voltak a tengerparti járatok. A Splitbe közlekedő Adria InterCityt több mint 10 ezren választották idén is, míg a retró életérzést hozó, naponta közlekedő Retró Istria Expresszt, amely Rijekába és Koperbe közlekedett, 14 ezren próbálták ki. A jegyárak a korlátozott számban kapható, vonathoz kötött Start Europa jegyekre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és az árfolyam függvényében változhatnak. Jegyeket a MÁV csoport nemzetközi pénztáraiban, illetve a jegy.mav.hu oldalon, továbbá a MÁV-applikációban lehet vásárolni.