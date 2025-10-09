Deviza
vasút
nemzetközi
MÁV-csoport

A Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig bárhova eljuthatunk a MÁV segítségével — felkészült az őszi európai kirándulásokra a MÁV csoport

A MÁV csoport nemzetközi szolgáltatásai már hosszú évek óta nyújtanak kényelmes, biztonságos és környezettudatos utazási lehetőséget számos népszerű európai úti célra. A MÁV csoport vonatai sűrűn, akár óránként, kétóránként is közlekednek a szomszédos országokba.
VG
2025.10.09, 19:23

Amikor valaki a vonatot választja, egyúttal felelősségteljes döntést is hoz: a vasút a szárazföldi közlekedési formák közül a leginkább fenntartható, hiszen a közlekedési szektor szén-dioxid-kibocsátásának mindössze elenyésző, 0,4 százalékáért felel az EU-ban — közölte a MÁV csoport.

railjet,vonat,vasút,máv
Nemzetközi utazásokra is indulhatunk a környező országokba a MÁV csoport vonataival / Fotó: Jászai Csaba

A nagyfokú villamosításnak köszönhetően jóval alacsonyabb a környezeti terhelés, amely egy magyarországi felmérés szerint akár 70 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást eredményezhet egy azonos távolságon megtett személyautós utazáshoz képest. A vasút emellett nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is, az éjszakai járatok révén még a kontinensen belüli utazások esetében is: az utasok ezeknek köszönhetően az út egy részét ágyban töltve, másnap reggel kipihenve érkezhetnek meg a városközpontokban található célállomásukra, elkerülve természetesen a dugókat és a parkolási nehézségeket is.

Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-videóban nyilatkozott a nemzetközi vonalakban rejlő kirándulási lehetőségekről.

 

A csoport felhívta a figyelmet, hogy a kényelem, a biztonság és a kedvező árak mellett a környezetvédelem szempontjait is vegyék figyelembe, és válasszák a vasutat következő külföldi utazásukhoz. A vasút választásával mindenki hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

Különleges vonatok forradalmasítják a távmunkát – hatékonyan végigdolgozhatjuk a hosszú utazást

Páratlan a MÁV kínálata nemzetközi úti célokból

A szomszédos országok és közeli nagyvárosok irányába sűrűn közlekednek a MÁV csoport vonatai. 

  • Bécs gyorsan és kényelmesen elérhető, ahova a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 26 eurótól kaphatók. A kedvező jegyár és az óránkénti közlekedés eredménye egyértelmű: tavaly közel 765 ezren választották a vasúti utazást a szomszédos fővárosba. Érdemes azonban tovább is utazni Ausztriában, Linzbe most kedvezményes jegyek vásárolhatók osztálykirándulást tervezők számára. A kedvezményes jeggyel 50 fős csoport felett már 80 euróért lehet megfordulni a jövő osztrák városából, de kisebb csoportok is olcsóbban vonatozhatnak.
  • Pozsony átszállás nélkül, kétóránként 2,5 óra alatt érhető el. Ide a legkedvezőbb árú retúrjegyek már 19 eurótól kaphatók. A szlovák főváros a második legnépszerűbb desztináció vasúton: több mint 200 ezren utaztak ide. 
  • Prága nappali és éjszakai vonattal is megközelíthető, nappali utazáshoz jegyek 26 eurótól érhetők el, és kétóránként indulnak a szerelvények, míg az éjszakai fekvőhelyes kocsiban 58 eurótól utazhatunk oda-vissza. Csehországi utazásukhoz tavaly 160 ezren választották a MÁV járatait.
  • Németország népszerű nagyvárosaiba, Münchenbe és Berlinbe is naponta közlekednek közvetlen járatok. A kétóránként elérhető Münchenbe a MÁV csoport és az ÖBB által közösen üzemteltetett railjet vonatokkal több mint 140 ezren utaztak tavaly. Berlinbe Budapestről napi egy nappali és egy éjszakai vonat indul, a Hungária EuroCityn az Utasellátó étlapjának kínálatát is megkóstolhatjuk útközben. Tavaly 44 ezren utaztak Budapest és Berlin között, ebből 22 ezren választották éjszakai járatainkat. 
  • Bécsen és Innsbruckon keresztül juthatunk el vonattal Zürichbe. A Svájc legélhetőbb városának tartott település ugyancsak elérhető több nappali railjetjárattal, valamint az éjszaka közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonattal. A svájci járatokat 18 ezren vették igénybe tavaly, ebből 10 ezren utaztak éjszakai vonattal.
  • A Varsóba, Lengyelországba utazók kedvező áron válthatnak Start Europa jegyet. A naponta közlekedő Báthory EuroCityvel meglátogathatjuk Krakkót is, és az út során igénybe vehetjük az Utasellátó szolgáltatásait is. Nappal 20 ezren utaztak Lengyelországba, 7 ezren éjszakai vonattal.

Csak a nyárnak van vége, nem a kirándulószezonnak

A nyári szezon ugyan már véget ért, de idén is rendkívül népszerűek voltak a tengerparti járatok. A Splitbe közlekedő Adria InterCityt több mint 10 ezren választották idén is, míg a retró életérzést hozó, naponta közlekedő Retró Istria Expresszt, amely Rijekába és Koperbe közlekedett, 14 ezren próbálták ki. A jegyárak a korlátozott számban kapható, vonathoz kötött Start Europa jegyekre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és az árfolyam függvényében változhatnak. Jegyeket a MÁV csoport nemzetközi pénztáraiban, illetve a jegy.mav.hu oldalon, továbbá a MÁV-applikációban lehet vásárolni.

