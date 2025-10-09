A Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig bárhova eljuthatunk a MÁV segítségével — felkészült az őszi európai kirándulásokra a MÁV csoport

Amikor valaki a vonatot választja, egyúttal felelősségteljes döntést is hoz: a vasút a szárazföldi közlekedési formák közül a leginkább fenntartható, hiszen a közlekedési szektor szén-dioxid-kibocsátásának mindössze elenyésző, 0,4 százalékáért felel az EU-ban — közölte a MÁV csoport.
A nagyfokú villamosításnak köszönhetően jóval alacsonyabb a környezeti terhelés, amely egy magyarországi felmérés szerint akár 70 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást eredményezhet egy azonos távolságon megtett személyautós utazáshoz képest. A vasút emellett nemcsak az egyik legbiztonságosabb, de a legkényelmesebb utazási forma is, az éjszakai járatok révén még a kontinensen belüli utazások esetében is: az utasok ezeknek köszönhetően az út egy részét ágyban töltve, másnap reggel kipihenve érkezhetnek meg a városközpontokban található célállomásukra, elkerülve természetesen a dugókat és a parkolási nehézségeket is.
Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-videóban nyilatkozott a nemzetközi vonalakban rejlő kirándulási lehetőségekről.
A csoport felhívta a figyelmet, hogy a kényelem, a biztonság és a kedvező árak mellett a környezetvédelem szempontjait is vegyék figyelembe, és válasszák a vasutat következő külföldi utazásukhoz. A vasút választásával mindenki hozzájárul egy fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.
A szomszédos országok és közeli nagyvárosok irányába sűrűn közlekednek a MÁV csoport vonatai.
A nyári szezon ugyan már véget ért, de idén is rendkívül népszerűek voltak a tengerparti járatok. A Splitbe közlekedő Adria InterCityt több mint 10 ezren választották idén is, míg a retró életérzést hozó, naponta közlekedő Retró Istria Expresszt, amely Rijekába és Koperbe közlekedett, 14 ezren próbálták ki. A jegyárak a korlátozott számban kapható, vonathoz kötött Start Europa jegyekre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és az árfolyam függvényében változhatnak. Jegyeket a MÁV csoport nemzetközi pénztáraiban, illetve a jegy.mav.hu oldalon, továbbá a MÁV-applikációban lehet vásárolni.
