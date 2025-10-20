Deviza
vasút
Hegyi Zsolt
MÁV

Rossz hírt közölt a MÁV-vezér: nagyobb a baj, mint gondolták, súlyos a helyzet Magyarország egyik legfontosabb vasútvonalán – erre készüljenek az utasok

Korlátozásokkal újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása elhúzódik. A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani.
VG
2025.10.20, 07:45
Frissítve: 2025.10.20, 07:58

A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek. A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábel égett el. A tűzkárok elhárítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója.

Rossz hírt közölt a MÁV-vezér: nagyobb a baj, mint gondolták, súlyos a helyzet a győri vonalakon
Fotó: AFP

Hegyi szerint a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek, de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz. A helyzet ugyanakkor folyamatosan változik, ezért a cégvezér arra kér mindenkit, hogy tájékozódjon a MÁVINFORM felületein, különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest közötti utazók.

Hegyi  a bejegyzésében azt is leszögezte:, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. A MÁV ezzel kapcsolatban közölte: korlátozásokkal újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása elhúzódik.

A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani. A Railjetetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is.

Győrszentiván–Győr–Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közti személyvonatok helyett, melyek a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza. 

Az EuRegiók, valamint a Hegyeshalom/Rajka és Győr/Budapest közti személyvonatok helyett, melyek Hegyeshalom felől csak Öttevényig közlekednek és onnan is indulnak vissza. A vasúti jegyek érvényesek Nagyszentjános és Győr között a 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, valamint Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáraton. 

A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető. Itt követhetőek a forgalmi módosulások.

