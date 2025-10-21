Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF422.65 +0.21% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.61 +0.16% CZK/HUF16.02 -0.02% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF335.23 +0.3% GBP/HUF448.83 +0.18% CHF/HUF422.65 +0.21% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.61 +0.16% CZK/HUF16.02 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,708.18 -0.08% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,726 -1.61% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,080 -1.13% AUTOWALLIS159.5 -0.31% WABERERS4,910 -1.83% BUMIX10,062.29 +0.48% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,224.78 -0.17% BUX103,708.18 -0.08% MTELEKOM1,770 -0.11% MOL2,726 -1.61% OTP30,800 +0.49% RICHTER10,300 -0.49% OPUS541 -0.74% ANY7,080 -1.13% AUTOWALLIS159.5 -0.31% WABERERS4,910 -1.83% BUMIX10,062.29 +0.48% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,224.78 -0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
HÉV
október 23.
nemzeti ünnep
MÁV
Volán

Előttünk a hosszú hétvége – bejelentést tett a menetrendváltozások kapcsán a MÁV

Október 23-a miatt idén négy napos hosszú hétvége lesz Magyarországon. A várhatóan megnövekedő utazási kedv miatt a MÁV-csoport már gőzerővel készül az előttünk álló időszakra.
VG
2025.10.21, 10:16

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül az október 23-i nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére a MÁV-csoport. A vasúttársaság keddi tájékoztatása szerint az több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára. Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését.

vonat, vasút, máv, flirt, Déli pályaudvar új menetrend
A MÁV megemelt kapacitással készül a hosszú hétvégére / Fotó: Shutterstock

A közlekedési társaság és a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakemberei folyamatosan figyelemmel követik az utasigények változását, hogy szükség esetén további intézkedésekkel is segíteni lehessen a hosszú hétvége közlekedését. A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi menetrendről, használják a tervezésnél a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu oldalt.

Kiemelték, hogy érdemes – minél előbb – elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

Így alakul a hosszú hétvége a MÁV-nál

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei - főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását.  Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán is felkészült az ünnepi időszakra

Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Változások lesznek a HÉV-járatoknál is

A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-ától 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. A H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak; az ez idő alatti forgalmi rendről itt érhető el bővebb információ.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu