Deviza
EUR/HUF389.11 -0.08% USD/HUF333.44 -0.17% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.52 -0.08% PLN/HUF91.75 +0.06% RON/HUF76.49 -0.06% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.11 -0.08% USD/HUF333.44 -0.17% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.52 -0.08% PLN/HUF91.75 +0.06% RON/HUF76.49 -0.06% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsétterem
Százhalombatta
McDonald's

Szép csendben megnyílt Magyarország legújabb McDonald's étterme: mindenki egy másik amerikai gyorsétteremláncra figyelt – meglepő a helyszín

Százhalombattán megnyílt a McDonald’s legújabb Drive étterme, amely közel 70 új munkahelyet teremt és többféle digitális rendelési lehetőséget kínál. A 70 fős vendégtér mellett egy 16 férőhelyes terasz is rendelkezésre áll a jó időben.
VG
2025.10.20, 06:21
Frissítve: 2025.10.20, 06:24

Százhalombattán október 19-én megnyitotta kapuit a McDonald’s legújabb Drive étterme, ezzel bővítve hazai hálózatát. Az új létesítmény közel 70 munkahelyet teremt a térségben – írja a Százhalombattai hírtükör.

Szép csendben megnyílt Magyarország legújabb McDonald's étterme Százhalombattán: mindenki egy másik amerikai gyorsétteremláncra figyelt
Fotó: AFP

Az étterem a Damjanich utca 29. alatt, a TESCO áruház területén található. A vendégek többféle rendelési lehetőség közül választhatnak: hagyományos kasszák, önkiszolgáló érintőképernyők vagy a McDonald’s mobilalkalmazás segítségével is leadhatják és kifizethetik rendeléseiket. Az ételek átvehetők a kiadó pultnál vagy akár asztalhoz szállítva.

A belső tér modern és játékos dizájnt kapott, geometrikus mintákkal, látszóbeton elemekkel és világos fa felületekkel. A 70 fős vendégtér mellett egy 16 férőhelyes terasz is rendelkezésre áll a jó időben. Parkolóban elektromos töltőállomások szolgálják az elektromos autóval érkezőket.

Bebesi Pál, a McDonald’s hazai franchise partnere szerint az étterem célja a gyors és vendégközpontú szolgáltatás, amelyet digitális megoldások segítenek gördülékennyé tenni. Reméli, hogy az új egység kedvelt találkozóhellyé válik a helyiek és a látogatóknak.

Mindenki egy másik amerikai gyorsétteremláncra figyelt

A New Orleansból származó világhírű csirkemárka, a Popeyes csütörtökön megnyitotta első éttermét Magyarországon, a helyszín a Westend bevásárlóközpont ételudvara.

Az étteremmegnyitó látványos performansszal indult, ugyanis a márka cajun fűszerezésű The Chicken Sandwich névre hallgató burgere helikopterrel érkezett meg a Westend tetőteraszára, ahol jazz-zenészek élőzenés műsora köszöntötte.

A magyarországi nyitás része a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének, ugyanis a közelmúltban Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában áll.

A McDonald’s szabályossá tenné a tolakodást: nem az számít, ki ér oda előbb – ez hatalmas káoszhoz vezethet

A McDonald’s új Order Ahead funkciója gyökeresen átalakíthatja a gyorséttermek működését: az étel ugyanis nem akkor készül el, amikor leadjuk a rendelést, hanem amikor a rendszer érzékeli, hogy közeledünk az étteremhez. A technológia arra szolgál, hogy ne kelljen se sorban állni, se várni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu