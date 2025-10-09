Deviza
Itt a nagy bejelentés, ami felforgathatja a piacot: kiderült, mikor indul a Media Markt Marketplace – jöhetnek a külsős eladók

Beszámolt a legfrissebb vásárlói trendekről az egyik legnagyobb elektronikai áruházlánc. A MediaMarkt igazgatója szerint a futball-világbajnokság, a bérnövekedések és az adócsökkentések is növelik a vásárlási kedvet. Hatalmas bejelentést tett: a MediaMarkt magyar webáruháza piactérré alakul, ahol külső eladók is értékesíthetnek.
Zováthi Domokos
2025.10.09., 13:03

Mintegy 3-5 százalékos piacbővülést várunk 2026-ban – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója a vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján a jövő évi gazdasági kilátásokról. Az eseményen elhangzott egy nagy bejelentés is.

A MediaMarkt optimistán tekint a következő évre / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság

Az idei év – 2024. október 1.–2025. október 1. – mérsékelt, de stabil bővülést hozott. Ebben közrejátszott, hogy a műszaki kiskereskedelem 7 százalékkal növekedett az elmúlt évben. 

A MediaMarkt várakozásai jövőre

Szilágyi Gábor több növekedési tényezőt is felsorolt, mely biztató lehet a következő évre. Ilyenek például

  • az akár két számjegyű reálbéremelések,
  • a lakossági fogyasztás növekedése,
  • az ingatlanpiac szárnyalása,
  • valamint az adócsökkentések,
  • a gyors, 2 órán belüli termékkiszállítás, ami gyakorlatilag olyan, mintha ételt rendelnének,
  • és a férfi felnőtt labdarúgó-világbajnokság, itt nemcsak a tévék, hanem egyéb szórakoztató termékek is jól fogynak.

Ezek a legfrissebb vásárlói trendek

Karczub-Lehoczky Fanni, a vállalat marketingigazgatója a vásárlói magatartásokról elmondta, kutatásuk szerint a döntések 80 százaléka online kezdődik. Az online tér látogatottsága növekedik, ez igaz a tranzakciószámra és a kosárértékre is. Az áruházi átvétel és a csomagautomata-használat nő, a házhoz szállítás aránya csökken.

A gyors megoldások viszont, mint például a 2 órán belüli kiszállítás egyre népszerűbb.

Kiemelte, az energiahatékony termékek, a kiegészítő szolgáltatások, használt készülékek iránti kereslet is folyamatosan növekszik.

A vásárlók több mint fele nem szeretnék kipróbálni a terméket

A vállalatnál továbbra is kulcsfontosságú a fizikai bolt szerepe a bizalom és a vásárlói élmény szempontjából – emelte ki Szilágyi Gábor. Arra törekednek, hogy a boltban a vevők ki tudják próbálni a termékeket, és emellett személyes tanácsadást is kapnak. A vásárlói szokások is változnak: már csak 44 százalék szeretné kipróbálni a terméket, 64 százalék mobilon hasonlítja az árakat a boltban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a demo, az online és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb. 

Marketplace: a jövő év erről fog szólni

A MediaMarkt magyar webáruháza piactérré alakul, ahol külső eladók is értékesíthetnek – monda Bombera Zsolt, a MediaMarkt Marketplace ügyvezető igazgatója.

Bejelentette, hogy 2026 második negyedévében indul el.

A cél a kínálat gyors és rugalmas bővítése készletfelhalmozás nélkül. Elmondta, hogy a cég tapasztalata szerint

  • Hollandiában,
  • Németországban,
  • Spanyolországba
  • és Olaszországban

már sikeresen működik. Pozitívuma lehet, hogy a nagy márkák mellett innovatív, kisebb gyártók is megjelennek. Kiemelte: a „hagymaelv” alapján a marketplace a végtelen szortimentet adja az alap- és online kínálathoz.

Látványos húzásokkal tarolna a MediaMarkt: használt telefon, megújuló weblap és Szoboszlai volt edzője is terítéken

Saját márkás kínálatait szeretné erősíti az egyik legnagyobb elektronikai termékeket árusító áruházlánc. A MediaMarkt beszámolt legfrissebb kutatásairól: ezekből kiderült, hogy melyek a legnépszerűbb termékek a Black November alatt, mennyit nőtt az online kereskedelem és mivel próbálják a vásárlóélményt javítani.

