Itt a nagy bejelentés, ami felforgathatja a piacot: kiderült, mikor indul a Media Markt Marketplace – jöhetnek a külsős eladók

Mintegy 3-5 százalékos piacbővülést várunk 2026-ban – mondta a Világgazdaságnak Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója a vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján a jövő évi gazdasági kilátásokról. Az eseményen elhangzott egy nagy bejelentés is.

A MediaMarkt optimistán tekint a következő évre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az idei év – 2024. október 1.–2025. október 1. – mérsékelt, de stabil bővülést hozott. Ebben közrejátszott, hogy a műszaki kiskereskedelem 7 százalékkal növekedett az elmúlt évben.

A MediaMarkt várakozásai jövőre

Szilágyi Gábor több növekedési tényezőt is felsorolt, mely biztató lehet a következő évre. Ilyenek például

az akár két számjegyű reálbéremelések,

a lakossági fogyasztás növekedése,

az ingatlanpiac szárnyalása,

valamint az adócsökkentések,

a gyors, 2 órán belüli termékkiszállítás, ami gyakorlatilag olyan, mintha ételt rendelnének,

és a férfi felnőtt labdarúgó-világbajnokság, itt nemcsak a tévék, hanem egyéb szórakoztató termékek is jól fogynak.

Ezek a legfrissebb vásárlói trendek

Karczub-Lehoczky Fanni, a vállalat marketingigazgatója a vásárlói magatartásokról elmondta, kutatásuk szerint a döntések 80 százaléka online kezdődik. Az online tér látogatottsága növekedik, ez igaz a tranzakciószámra és a kosárértékre is. Az áruházi átvétel és a csomagautomata-használat nő, a házhoz szállítás aránya csökken.

A gyors megoldások viszont, mint például a 2 órán belüli kiszállítás egyre népszerűbb.

Kiemelte, az energiahatékony termékek, a kiegészítő szolgáltatások, használt készülékek iránti kereslet is folyamatosan növekszik.

A vásárlók több mint fele nem szeretnék kipróbálni a terméket

A vállalatnál továbbra is kulcsfontosságú a fizikai bolt szerepe a bizalom és a vásárlói élmény szempontjából – emelte ki Szilágyi Gábor. Arra törekednek, hogy a boltban a vevők ki tudják próbálni a termékeket, és emellett személyes tanácsadást is kapnak. A vásárlói szokások is változnak: már csak 44 százalék szeretné kipróbálni a terméket, 64 százalék mobilon hasonlítja az árakat a boltban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a demo, az online és a gyors kiszállítás kombinációja a legnépszerűbb.