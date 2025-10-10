Új korszak: megvette a kínai óriás a magyarok kedvenc elektronikai boltját, megtudtuk, átnevezik-e – erre kell készülnie a vásárlóknak

Ez egy stratégiai együttműködés – hangsúlyozta a Világgazdaságnak adott interjújában Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója, aki szerint az utóbbi napok híre a JD.com belépéséről természetes módon keltett hullámokat a piacon. Mint mondta, a percepciók hasonlók egész Európában: a hír elsőre sokakban félelmet ébreszt, hiszen egy kínai óriásról van szó. A MediaMarkt azonban nem felvásárlásról, hanem partnerségről beszél, amelyben minden fél nyer.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A JD.com Kína második legnagyobb online kereskedelmi szereplője, amely az elmúlt években kiterjesztette tevékenységét az offline térre is.

Szilágyi szerint a cég tudatosan építi az úgynevezett „omnichannel” működést, vagyis az online és a fizikai jelenlét integrációját. Az európai expanziót évek óta készítették elő, és a MediaMarkt számára természetes partnernek bizonyultak: több mint ezer áruházzal, tizenegy országos jelenléttel és egy erős, beágyazott márkával rendelkeznek. Mint mondta, a JD.com célja, hogy Kínán kívül is kiépítse saját infrastruktúráját.

Ennek részeként már létrehozta operációját

az Egyesült Királyságban,

Németországban

és Franciaországban,

saját logisztikai rendszert, IT-hátteret és adatközpontokat működtetve. A MediaMarktban történő többségi tulajdonszerzés ebbe az európai növekedési stratégiába illeszkedik. Szilágyi Gábor kiemelte:

a JD.com „bevásárolta magát” a cégbe, de nem beolvasztani, hanem fejleszteni kívánja.

A MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik, a JD.com pedig elsősorban logisztikai és informatikai kompetenciákat hoz a közös munkába.

Adataink és készülékeink biztonságára is figyelnek a MediaMarktban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar ügyvezető szerint a kínai partner egyik legnagyobb előnye az, hogy

Kína teljes területén képes másnapi kiszállítást biztosítani – ez a logisztikai precizitás Európában is új szintet hozhat.

Ez az együttműködés nem a struktúra átalakításáról, hanem a meglévő stratégia felgyorsításáról szól – fogalmazott.

Jobban járhatnak a vásárlók

A vásárlók szempontjából a változás kézzelfogható előnyökkel járhat: gyorsabb szállítás, fejlettebb IT-megoldások és hatékonyabb kiszolgálás várható. Szilágyi szerint sem a beszállítói kör, sem a márkaidentitás nem változik meg, a cég kereskedelmi és marketingstratégiája is változatlan marad. „Nem lesz márkacserénk, nem lesz névváltoztatás, és egyetlen áruházunk sem zár be” – szögezte le. Az ügyvezető külön kiemelte, hogy

a MediaMarkt egyik nagy családi tulajdonosa, a Kellerhals család továbbra is megtartja részesedését a vállalatban.

Szerinte ez is mutatja, hogy a JD.com belépését a meglévő partnerek is hosszú távú növekedési lehetőségnek tekintik. „A két cég erősségeinek fúziója stabil alapot teremt a további fejlődéshez” – mondta.