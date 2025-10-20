Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új iparágban próbálkozik

A hercegné tudatosan építi személyes márkáját, ebben a függetlenség vágya és a saját történet írása vezérli. Egyszerre akar kiszabadulni az angol királyi ház béklyói alól, de ugyanakkor ezt használja arra, hogy pénzt keressen. Ha már a színészi pályája nem volt olyan sikeres – írja az Origo. Meghan Markle viszont nagyon akarja a sikert.

Meghan Markle üzleti sikerei vegyesek, de mindig akad egy újabb ötlete / Fotó: AFP

Meghan Markle üzleti pályáját fokozatosan építi, 2014-ben indította el az életmódblogját, amelyben divatról, utazásról, önfejlesztésről írt. Ez a projekt 2017 körül zárult le, amikor a királyi család közelébe került. Ezzel még nem keresett sok pénzt, becslések szerint akkoriban évente kb. 80 ezer dollárt bevételt generált reklámokból és marketingből – írja a portál. A blogot 2017-ben, a Harry herceggel való eljegyzése után bezárta.

A hercegi pár 2020-as visszavonulása után megalapították az Archewell alapítványt, amely három pilléren áll: a jótékonysági tevékenységen, médiatartalom- és podcastgyártáson. Az Archewell Productions Netflix-szerződése több tízmillió dollárt ért, a Spotify-jal kötött megállapodás pedig – bár 2023-ban véget ért – nagyjából 25 millió dolláros értéket képviselt. A Archetypes című podcast Markle személyes márkáját erősítette, feminista és társadalmi témákra fókuszálva.

Meghan Markle bátran kísérletezik

A napokban felröppent a hír, hogy a szépségiparban is kipróbálná magát és a nevét, a hírt ő maga nem erősítette meg, de brit lapok megírták. A sussexi hercegné nem az első sztár, aki sminkkollekció piacra dobását tervezi, és újabb saját márkával rukkol elő. Akik eddig belevágtak, százmilliókat kerestek dollárban. Hogy mely sztárok útját járja Markle, azt itt olvashatja tovább.