Deviza
egészségügy
Takács Péter
Országos Mentőszolgálat
mentőautó

Itt a bejelentés: csúcstechnológiára vált a mentőszolgálat, 101 új autó érkezik

Az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be hétfőn. Takács Péter szerint a mentőautók átlagéletkora 6 év alá csökkent.
VG/MTI
2025.10.20, 12:23

Újabb mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be. Takács Péter közölte, hogy a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Takács Péter mentőszolgálat, mentős, fejlesztés államtitkár
Takács Péter: új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Az államtitkár kiemelte, hogy nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni. Szerinte elmondható, hogy a mentőszolgálat is ebbe a kategóriában tartozik.

Takács unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

„Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni” – hangoztatta.

Az év végéig munkába állhatnak az új mentőautók

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért. Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez felpörög, és ismét lesz gépkocsibeszerzés.

Csató hangsúlyozta, hogy büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

